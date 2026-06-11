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આજથી આગામી 12 દિવસ આ 4 રાશિઓને મોજે દરિયા, જીવનમાં થશે મોટા ફેરફાર, વધશે ધન-સંપત્તિ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 11, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:51 PM IST

Shukra Nakshatra Parivartan 2026 : શુક્ર 11 જૂન, 2026ના રોજ પોતાનું નક્ષત્ર બદલી રહ્યો છે. શુક્રના નક્ષત્રમાં આ પરિવર્તનની અસર બધી રાશિઓ પર જોવા મળશે. જો કે, કેટલીક રાશિઓને ધન અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે.
 

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Shukra Nakshatra Parivartan 2026 : 11 જૂન, 2026ના રોજ શુક્ર એક નવા નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ ગોચર શનિના પુષ્ય નક્ષત્રમાં થઈ રહ્યું છે, જ્યાં તે 22 જૂન સુધી રહેશે. વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, પુષ્યને નક્ષત્રોનો રાજા માનવામાં આવે છે અને તે જ્ઞાન, વૃદ્ધિ અને સ્થિરતા દર્શાવે છે. પુષ્ય નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ આગામી 12 દિવસમાં અનેક રાશિઓને નાણાકીય સ્થિરતા, કારકિર્દીમાં પ્રગતિ અને વિવિધ પ્રયાસોમાં સફળતા લાવી શકે છે.

વૃષભ રાશિ2/6

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિ માટે શુક્રનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગોચર થવાથી સકારાત્મક પરિણામો મળવાની શક્યતા છે. તમારું વ્યક્તિત્વ વધુ તેજસ્વી બનશે અને તમે અન્ય લોકોને આકર્ષિત કરશો. તમારી વાણી પ્રભાવશાળી રહેશે અને સંપત્તિમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. તમારી વ્યાવસાયિક પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે અને તમે આત્મવિશ્વાસમાં વધારો અનુભવશો.   

તુલા રાશિ3/6

તુલા રાશિ

તુલા રાશિ માટે શુક્રનું ગોચર તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો કરશે. તમે તમારા કારકિર્દીમાં સકારાત્મક ફેરફારો જોઈ શકો છો અને અટકેલા પૈસા પાછા મેળવી શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સુધારો થશે અને તમને વ્યાવસાયિક વિકાસ માટે તકો મળશે જેનો તમે સંપૂર્ણ લાભ લઈ શકો છો. કોઈ ખાસ વ્યક્તિ પણ તમારા જીવનમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.   

મીન રાશિ4/6

મીન રાશિ

શુક્રના પ્રભાવથી મીન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન મેળવી શકે છે. અટકેલા કાર્યોને વેગ મળી શકે છે. કોઈ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત વ્યવસાયિકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે. રોકાણ માટે આ સમય અનુકૂળ છે. કાર્યસ્થળમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. પરિવારમાં ખુશી પ્રવર્તશે, અને તમને શુભ સમાચાર મળી શકે છે.

કર્ક રાશિ5/6

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કારકિર્દીમાં મોટી સિદ્ધિ તરફ દોરી શકે છે. જો તમે નોકરી બદલવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો તમને બેસ્ટ તકો મળી શકે છે. નાણાકીય યોજનાઓ સફળ થશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો અને રોમેન્ટિક સંબંધોમાં સુધારો થશે. તમને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ અને સંપત્તિમાં વધારો થશે અને સંભવિત વિદેશ યાત્રાના સંકેતો છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

TAGS:
Shukra Nakshatra Parivartan
Shukra Nakshatra Gochar 2026
Venus Nakshatra Transit

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