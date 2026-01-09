24 કલાકમાં ભાગ્ય પલટી મારશે, શુક્રનું અત્યંત શુભ નક્ષત્રમાં ગોચર આ 3 રાશિવાળાને બંપર લાભ કરાવશે!
શુક્ર દૈત્યોના રાજા કહેવાય છે અને ધન, વૈભવ, ઐશ્વર્ય, સુખ-સમૃદ્ધિના દાતા છે. શુક્ર ગણતરીના કલાકોમાં સૂર્યના ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જેથી કરીને કેટલીક રાશિના જાતકોને ખોબલે ખોબલે ધનલાભ થઈ શકે છે.
દરેક ગ્રહો એક ચોક્કસ સમયગાળા બાદ રાશિ બદલે છે અને નક્ષત્ર પરિવર્તન પણ કરે છે. જેની તમામ 12 રાશિઓ પર અસર પડતી હોય છે. હાલ શુક્ર ધનુ રાશિમાં છે અને 10 જાન્યુઆરીએ નક્ષત્ર બદલીને સૂર્યના નક્ષત્ર ઉત્તરાષાઢામાં જશે. સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. ધન-સંપત્તિમાં વધારો થઈ શકે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ 10 જાન્યુઆરીએ બપોરે 12.26 કલાકે શુક્ર ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. 21 જાન્યુઆરી સુધી ત્યાં રહેશે. પછી શ્રવણ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ દરમિયાન શુક્ર ધનુ અને 13 જાન્યુઆરીએ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં બુધ અને સૂર્ય સાથે યુતિ પણ કરશે. આવામાં કેટલીક રાશિઓ પર બુધ અને સૂર્યનો પણ પ્રભાવ પડી શકે છે. ઉત્તરાષાઢા એ 27 નક્ષત્રોમાંથી 21 નંબરનું નક્ષત્ર છે અને તેના સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય તથા દેવતા વિશ્વદેવ છે. આ સાથે જ રાશિ ધનુ અને મકર છે. આ નક્ષત્ર વિજયનું પ્રતિક ગણાય છે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કોને ફાયદો કરાવી શકે તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિ
શુક્રનું આ નક્ષત્ર ગોચર અનેક રીતે ખાસ છે. ગોચર કાળ દરમિયાન શુક્ર આ રાશિના નવમાં અને દસમા ભાવમાં રહેશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળશે. લક્ષ્ય મેળવવામાં સફળ થઈ શકો. કરિયરમાં લાભના યોગ બનશે. કામ મામલે મુસાફરી કરવી પડી શકે. જે લાભકારી રહેશે. નોકરી બદલવાનું વિચારતા હોવ તો લાભ થઈ શકે. સુખ સુવિધાઓમાં વધારો થાય. વેપારમાં લાભ થઈ શકે. આર્થિક મોરચે સારું રહેશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. આ રાશિના પાંચમા અને છઠ્ઠા ભાવમાં શુક્ર બિરાજમાન રહેશે. આવામાં ખુશીઓ વધશે. જીવનમાં અનેક મોટા અને સારા ફેરફારો જોવા મળી શકે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. કરિયરમાં ફાયદો થાય. મહેનતનું ફળ મળશે. વેપારમાં પણ સારો નફો થઈ શકે. સુખ શાંતિમાં વધારો થશે. ઉર્જાવાન મહેસૂસ કરશો.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે પણ શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન સારું રહી શકે છે. સમાજમાં માન સન્માન વધશે. આધ્યાત્મ પ્રત્યે ઝૂકાવ વધશે. ધાર્મિક સ્થળે જઈ શકો છો. પૈસા કમાવવાની અનેક તકો મળી શકે છે. બચત પણ કરી શકશો. કુંવારાને લગ્નના માંગા આવી શકે છે. લવ લાઈફ સારી રહી શકે અને પાર્ટનર સાથે સારો સમય પસાર કરશો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos