9 ડિસેમ્બરથી આ રાશિના જાતકોને મોજે દરિયા ! ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો, શુક્ર કરશે બુધના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ

Shukra Nakshatra Parivartan : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, શુક્ર 9 ડિસેમ્બરથી જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જે કેટલીક રાશિઓ માટે સૌભાગ્ય લાવી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Updated:Dec 08, 2025, 02:58 PM IST

Shukra Nakshatra Parivartan : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહો ચોક્કસ રાશિઓ અને નક્ષત્રોમાંથી પસાર થાય છે, જે માનવ જીવન અને પૃથ્વી પર અસર કરે છે. શુક્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને 9 ડિસેમ્બરે જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. પરિણામે શુક્ર નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે સારા નસીબ લાવી શકે છે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિમાં શુક્રનું ગોચર મિથુન રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. શુક્ર તમારી રાશિમાંથી છઠ્ઠા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને કોર્ટ કેસોમાં સફળતા મળી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન અથવા મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી મળવાની શક્યતા છે. અણધાર્યા વ્યવસાયિક નફા અને રોકાણોમાંથી સારું વળતર પણ શક્ય છે. તમારા પ્રયત્નો ઝડપથી ફળ આપશે, જેનાથી સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ અને ખુશીમાં વધારો થશે.

મીન રાશિ

શુક્ર નક્ષત્ર પરિવર્તન મીન રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. શુક્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને તમારા પ્રયત્નોમાં નસીબ સાથ આપશે. તમારી કારકિર્દીમાં અચાનક ઉછાળો આવશે અને નવી તકો તમારા પ્રગતિનો માર્ગ ખોલશે. આ સમય દરમિયાન મિલકત સંબંધિત લાભ શક્ય છે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે અને રોકાણો સકારાત્મક પરિણામો આપી શકે છે. 

કન્યા રાશિ

મિથુન રાશિમાં શુક્રનું ગોચર કન્યા રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. શુક્ર તમારી ગોચર કુંડળીમાંથી ત્રીજા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ સમય તમારી હિંમત અને બહાદુરીમાં વધારો કરશે અને તમે કેટલાક સાહસિક નિર્ણયો પણ લઈ શકશો. કારકિર્દીમાં પરિવર્તન, પ્રમોશન અથવા કામ પર માન્યતા વધવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. આ સમય દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.   

Shukra nakshatra changeShukra Nakshatra ParivartanVenus Transit

