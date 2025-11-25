ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Shukra Nakshatra Parivartan: શુક્ર 29 નવેમ્બરે કરશે નક્ષત્ર પરિવર્તન, આ 4 રાશિઓને વર્ષના છેલ્લા મહિનામાં થશે બમ્પર ધનલાભ

Shukra Nakshatra Parivartan: શુક્ર ગ્રહ 29 નવેમ્બરે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. શુક્રના નક્ષત્રની અસર દરેક રાશિના જાતકો પર થશે, પરંતુ ચાર રાશિઓ એવી છે જેને આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી વિશેષ લાભ મળશે.

Updated:Nov 25, 2025, 12:54 PM IST

Shukra Nakshatra Parivartan: શુક્ર ગ્રહ 29 નવેમ્બર 2025ના વિશાખા નક્ષત્રમાંથી નીકળી અનુરાધા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. અનુરાધા શુક્રના મિત્ર ગ્રહ શનિનું નક્ષત્ર છે. તેવામાં આ નક્ષત્ર પરિવર્તન શુભ માનવામાં આવી રહ્યું છે. તો શુક્ર નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિઓને ડિસેમ્બરના શરૂઆતી બે સપ્તાહમાં ઈચ્છિત પરિણામ અને ધનલાભ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

વૃષભ રાશિ

શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી તમને અટવાયેલા નાણા પરત મળી શકે છે. પ્રેમનો કારક ગ્રહ શુક્ર તમારા લગ્ન જીવનમાં સુખદ પરિણામ આપશે. જીવનસાથી સાથે તમે સારો સમય પસાર કરી શકો છો. સામાજિક સ્તર પર તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. જે લોકો કલા, સંગીત વગેરે ક્ષેત્રમાં છે તેને મોટી સિદ્ધિ મળવાની સંભાવના છે.  

કર્ક રાશિ

શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા પ્રેમ જીવનમાં સુધાર લાવનાર સાબિત થશે. જો તમે સિંગલ છો તો મિંગલ કરી શકો છો. નાણા સાથે જોડાયેલી ચિંતાઓથી છુટકારો મળશે, સાથે રોકાણ કરવાથી ધનલાભ થઈ શકે છે. ભાવનાત્મક રૂપથી તમે મજબૂત થશો. રચનાત્મક કાર્યોમાં પણ સફળતા મળવાની સંભાવના છે.

તુલા

શુક્ર તમારી રાશિના સ્વામી છે તેથી શનિના નક્ષત્રમાં તેમનો પ્રવેશ તમને લાભ અપાવશે. પૈતૃક સંપત્તિથી તમને ફાયદો થઈ શકે છે. સાથે આ રાશિના જાતકોને નવી નોકરી મળવાની સંભાવના છે. રોજગાર શોધી રહેલા લોકોને સારા પરિણામ મળી શકે છે. તમારા સપના આ દરમિયાન પૂરા થઈ શકે છે.  

મકર રાશિ

તમારી રાશિના સ્વામી શનિના નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ થશે. શુક્ર તમને ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ અપાવશે, આ દરમિયાન આર્થિક સ્થિતિ તો સુધરશે, સાથે કરિયરના ક્ષેત્રમાં તમને અનુકૂળ પરિણામ મળી શકે છે. મોટા ભાઈ-બહેનોની મદદથી કોઈ મુદ્દાનો ઉકેલ આવી શકે છે. વિદેશી કંપનીઓમાં કામ કરનારને વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

