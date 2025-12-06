ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

3 દિવસ બાદ આ જાતકો પર મહેરબાન થશે ધનના દાતા શુક્ર, મોજશોખ થશે પુરા, દરેક કામમાં મળશે સફળતા

Shukra Nakshatra Parivartan: દૈત્યોના ગુરૂ શુક્ર જલ્દી બુધના નક્ષત્ર જ્યેષ્ઠામાં પ્રવેશ કરશે. શુક્રના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ત્રણ રાશિના જાતકોને આવનાર સમયમાં વિશેષ લાભ મળી શકે છે.

Updated:Dec 06, 2025, 12:50 PM IST

શુક્ર નક્ષત્ર પરિવર્તન

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રોમાં દૈત્યોના ગુરૂ શુક્રને શક્તિશાળી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. ધન-વૈભવ, સુખ-સમૃદ્ધિ, ભોગ-વિલાસ, પ્રેમનો કારક  શુક્ર એક ચોક્કસ સમય બાદ રાશિની સાથે-સાથે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરે છે, જેની અસર દરેક જાતકો પર પડે છે. વર્તમાનમાં શુક્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં બિરાજમાન છે અને 9 ડિસેમ્બરે સાંજે 5 કલાક 34 મિનિટ પર જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રમાં 20 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે. ત્યારબાદ કેતુના મૂળ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્રનો જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કેટલાક જાતકો માટે લાભકારી સાબિત થશે. આવો જાણીએ શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કયા જાતકોને ફાયદો થશે.

સિંહ રાશિ

આ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનો જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ લાભદાયક રહી શકે છે. શુક્ર આ રાશિની કુંડળીના ચોથા ભાવમાં ગોચર કરશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને ભૌતિક સુખની પ્રાપ્ત થશે. પરિવારની સાથે સારો સમય પસાર થઈ શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં લાભ મળી શકે છે. કામને લઈને કેટલીક યાત્રાઓ કરવી પડી શકે છે. પરંતુ તેનાથી તમને ધનલાભ મળી શકે છે. વેપારના ક્ષેત્રમાં આ સમય સારો રહેશે. નવા ઓર્ડર મળી શકે છે. આ સમયમાં બિઝનેસ કરવાનું વિચારી રહ્યાં હોવ તો આવનારા સમયમાં સારો લાભ થશે. લગ્ન જીવનમાં સમય સારો રહેશે. પાર્ટનર સાથે સમય પસાર કરી શકશો.

કન્યા રાશિ

આ રાશિની ગોચર કુંડળીમાં શુક્ર જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી ત્રીજા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને ઘણા ક્ષેત્રમાં બમ્પર લાભ મળી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. બૌદ્ધિક ક્ષમતામાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. આ સાથે નોકરી કરનાર જાતકોને લાભ મળી શકે છે. તમારા વરિષ્ઠ અધિકારી કામથી પ્રસન્ન થઈ શકે છે. તેનો સહયોગ મળી શકે છે. મિત્રો અને પરિવારના સાથથી તમે તમારૂ લક્ષ્ય હાસિલ કરી શકશો. જીવનસાથી સાથે સારી ક્ષણ પસાર થશે.  

મકર રાશિ

શુક્ર જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી આ રાશિની ગોચર કુંડળીના 11મા ભાવમાં સંચરણ કરશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોની ઘણી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. વિદેશમાં નોકરી કે વેપાર કરવાનું સપનું પૂરુ થઈ શકે છે. તમારી મહેનતને જોતા પ્રમોશન અને બોનસ મળી શકે છે. વેપારના ક્ષેત્રમાં લાભ મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. આ સાથે લવ લાઇફ સારી રહેશે.  

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

Shukra transit 2025Shukra transit 2025 date

