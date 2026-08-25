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આજથી 4 રાશિવાળા સાવધાન જઈ જજો, મંગળના નક્ષત્રમાં જઈ શુક્ર ઊભા કરશે પડકારો, ધનહાનિના પ્રબળ યોગ

Written ByViral Raval
Published: Aug 25, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:42 AM IST

શુક્ર આજે ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જો કે આ સમય કેટલીક રાશિઓ માટે મોટા પડકારો લાવી શકે છે. આ રાશિઓએ ખાસ કરીને પ્રેમ સંબંધ અને પૈસાના મામલે ખુબ સાવધાની વર્તવાની જરૂર પડશે. જાણો કોણે રહેવું પડશે સતર્ક?

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જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને ધન, સુખ, સંપત્તિ, વૈભવ, એશોઆરામ, પ્રેમના કારક ગણવામાં આવે છે. શુક્ર આજે મંગળના નક્ષત્રમાં જઈ રહ્યા છે. આજે બપોરે 12.55 કલાકે ચિત્રા નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. આ નક્ષત્રમાં 11 સપ્ટેમ્બર સુધી રહેશે. આ ગોચરનો પ્રભાવ  કેટલીક રાશિઓ પર શુભ રહેશે પરંતુ કેટલીક રાશિઓ એવી પણ છે જેમણે પડકારોનો સામનો કરવો પડશે. જાણો કોણે સંભાળીને રહેવાની જરૂર પડશે. 

મિથુન રાશિ2/5

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો પર શુક્રનું મંગળના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવું એ નકારાત્મક રહી શકે છે. આ સમય દરમિયાન ધન સંબંધિત મામલાઓમાં સાવધાની રાખવી. રોકાણ કરવા અને બીજા પર ભરોસો કરવાથી બચવું.  પ્રેમ સંબંધમાં પરેશાનીઓ વધી શકે છે. ઓછું બોલવું સારું રહેશે. 

કન્યા રાશિ3/5

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું ચિત્રા નક્ષત્રમાં ગોચર મિક્સ ફળ આપી શકે છે. જો કે સમય સાવધાની વર્તવાનો છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે. ગુપ્ત પ્રેમ સંબંધને ઉજાગર કરવા માટે યોગ્ય સમય નથી. વિશેષજ્ઞની સલાહ વગર બિઝનેસમાં રોકાણનો નિર્ણય ન લેવો.   

મકર રાશિ4/5

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન અશુભ પ્રભાવ લાવી શકે છે. આર્થિક મામલાઓમાં સાવધાની રાખવી.  આવકથી વધુ ખર્ચા થઈ શકે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈને ઉધાર પૈસા ન આપવા. પ્રેમસ સંબધના કારણે જાતકોની માનસિક શાંતિ  ભંગ થઈ શકે છે. 

મીન રાશિ5/5

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન મોટા પડકારો લાવી શકે છે. માનસિક તણાવના કારણે પરેશાન રહેશો. આવી સ્થિતિમાં મોટા નિર્ણય ન લેવા. જાતકો મનને શાંત રાખવાની કોશિશ કરે. પરિવારના સભ્યોમાં મતભેદ અને ગેરસમજ વધી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

(તસવીરો- AI Images)  

TAGS:
Shukra Gochar
Chitra Nakshatra
astrology

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