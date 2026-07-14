/50 કલાક બાદ આ 4 રાશિવાળાનો ખરાબ સમય શરૂ! જીવન રમણભમણ થઈ જશે, ધનહાનિ, તણાવ, સંબંધો વેરવિખેર થાય

16 જુલાઈ 2026ના રોજ ગુરુવારે શુક્ર પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં પરેશાનીઓ વધી શકે છે. ક્યાંક તે રાશિઓમાં તમારી રાશિ છે કે નહીં તે જાણો.
શુક્રની ગણતરી શુભ ગ્રહોમાં થાય છે. શુક્ર એ ધન, વૈભવ અને પ્રેમના કારક છે. જે ક્યારેક ક્યારેક અશુભ પ્રભાવ પણ રાશિઓ પર પાડે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શુક્રનું 16 જુલાઈના રોજ ગુવારે સાંજે 7.11 કલાકે પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ થશે. પરંતુ કેટલીક વિશેષ સ્થિતિઓમાં આ નક્ષત્ર ગોચર 4 રાશિઓ માટે પડકારજનક સિદ્ધ થઈ શકે છે. શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કઈ 4 રાશિઓ માટે મુશ્કેલીઓ ઉભી કરી શકે છે તે ખાસ જાણો.
વૃષભ રાશિના સ્વામી શુક્ર છે. પણ શુક્રનું આ નક્ષત્ર ગોચર આ રાશિવાળા માટે મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે. અશાંત મનથી કોઈ નિર્ણય લેવો નહીં. હાનિનો સંકેત છે. ઘરમાં માહોલ ભારે ભારે રહેશે. નાની વાતો પણ અવગણો નહીં. કાર્યસ્થળે ધ્યાન દઈને કામ કરો. એક ભૂલ તમારી નોકરીને જોખમમાં મૂકી શકે છે.
શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કન્યા રાશિવાળા માટે પડકારો લાવી શકે છે. પરિવારમાં તણાવ અને સંબંધોમાં અંતર વધવાની આશંકા છે. પતિ કે પત્ની વચ્ચે વિવાદ થઈ શકે છે. મન પરેશાનીઓમાં ગૂંચવાયેલું રહેશે. ઓવરથિંકિંગથી બચવું નહીં તો માનસિક તણાવ વધશે.
શુક્રનું આ ગોચર વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે નુકસાનકારક રહી શકે છે. જાતકોએ સતર્ક રહેવું પડશે. આર્થિક મામલાઓમાં ઉતાર ચડાવ રહેવાના સંકેત છે. વેપારમાં નિર્ણય સમજી વિચારીને કરવો. એક નાની ભૂલ કે બેદરકારી મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે. મનને શાંત રાખો.
શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર મીન રાશિવાળા માટે નિરાશાભર્યો સમય લાવી શકે છે. કારોબારમાં હાનિના સંકેત છે. આર્થિક રીતે દબાણ મહેસૂસ કરશો. નોકરી કે કામમાં અડચણો આવી શકે છે. ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો. કૌટુંબિક વિવાદને વધારો નહીં.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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