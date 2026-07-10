Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ધનહાનિથી લઈને શત્રુબાધા સુધી, શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર આ 4 રાશિઓ માટે ખુબ ભારે!

ધનહાનિથી લઈને શત્રુબાધા સુધી, શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર આ 4 રાશિઓ માટે ખુબ ભારે!

Written ByViral Raval
Published: Jul 10, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:08 PM IST

16 જુલાઈના રોજ શુક્ર પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેની અસર તમામ રાશિઓ પર પડશે પરંતુ કેટલીક રાશિઓએ ભારે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. 

1/5

16 જુલાઈ 2026ના રોજ સુખ અને સમૃદ્ધિના કારક શુક્ર દેવ પોતાના જ સ્વામિત્વવાળા પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જ્યાં શુક્રનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં જવું કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્ય પલટી નાખનારું રહેશે ત્યાં કેટલીક રાશિઓ માટે તે પડકારો પણ ઊભા કરી શકે છે. શુક્રના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનના કારણે કેટલીક રાશિઓએ આર્થિક, કૌટુંબિક અને સ્વાસ્થ્યના મોરચે સંભાળીને રહેવું પડશે. જાણો આ ગોચરથી કોને પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ2/5

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના સ્વામી ખુબ શુક્ર છે પરંતુ આ નક્ષત્ર ગોચર દરમિયાન તમારે સુખ સુવિધાઓ અને ખર્ચાઓ પર કાબૂ રાખવો પડશે. સુખ સુવિધાના સાધનો અને દેખાડાની વસ્તુઓ પર વધુ ખર્ચો થઈ શકે છે. જેનાથી બજેટ બગડી શકે. કરજ લેવાની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. ઘરના સભ્યો સાથે કોઈ મુદ્દે ગેરસમજ કે વૈચારિક મતભેદ થઈ શકે. શાંતિથી કામ લેવું. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈને પણ ઉધાર આપવાથી બચવું નહીં તો પૈસા ફસાઈ શકે છે. 

કન્યા રાશિ3/5

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે પણ શુક્રનું આ નક્ષત્ર ગોચર માનસિક તણાવ અને અણધાર્યા ખર્ચા વધારનારું સાબિત થઈ શકે છે. ઓફિસમાં સહકર્મીઓ સાથે પ્રતિસ્પર્ધા વધી શકે છે. કામમાં કમીઓ કાઢવાની કોશિશ કરશે. આથી પોલીટિક્સથી દૂર રહેવું. સ્વાસ્થ્ય મામલે બેદરકારી ભારે પડી શકે છે. આંખોમાં સમસ્યા, ત્વચા સંબંધિત રોગ કે થાક જેવી મુશ્કેલીઓ પરેશાન કરી શકે છે. ગુપ્ત શત્રુઓથી સાવધાન રહેવું. તમારી છબી બગાડવાનો પ્રયત્ન કરી શકે. 

વૃશ્ચિક રાશિ4/5

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શુક્રની આ સ્થિતિ કરિયર અને માન સન્માન મામલે ઉતારચડાવ વાળી રહી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સીનિયર્સ કે બોસ સાથે અણબનાવ થઈ શકે. મહેનતનું પૂરું ફળ ન મળવાથી નિરાશા થઈ શકે. વૈવાહિક જીવન કે પ્રેમ સંબંધોમાં અવિશ્વાસની ભાવના છલકી શકે. પાર્ટનરની ભાવનાઓ સમજવાની કોશિશ કરો. કાર્યક્ષત્રે કોઈ પણ પ્રકારના શોર્ટકટ કે અનૈતિક કામથી બચવું. નહીં તો બદનામીનો સામનો કરવો પડી શકે. 

મીન રાશિ5/5

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ગોચર વિરોધ પક્ષને મજબૂત કરી શકે છે. જેનાથી તમારી ચિંતાઓ વધી શકે. જો કોઈ કાનૂની મામલો ચાલતો હશે તો આ દરમિયાન મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. વાદ વિવાદથી દૂર રહેવું. પાર્ટનરશીપમાં વેપાર કરનારાઓએ સંભાળીને રહેવું. પાર્ટનર સાથે પૈસાની લેવડદેવડ અંગે પારદર્શકતા રાખવી. સ્વાસ્થ્ય અને ખાણીપીણીનું ખાસ  ધ્યાન રાખવું. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.) (તમામ તસવીરો- AI Generated Images

TAGS:
Shukra Gochar
astrology

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026: માત્ર 20 મેચમાં 20 ગોલ! દિગ્ગજ મેસીના વર્લ્ડ રેકોર્ડની બરાબરી
fifa world cup 20262 min ago
2
E20 Fuel5 min ago
3
gujarat28 min ago
4
Dhamaal 432 min ago
5
COVID-1938 min ago