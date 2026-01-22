ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ફેબ્રુઆરીના પહેલા જ દિવસે શુક્ર-શનિ બનાવશે મહાશક્તિશાળી યોગ, આ 4 રાશિઓ પર થશે છપ્પરફાડ ધનવર્ષા!

Shukra Shani Chalisa Yog 2026: ફેબ્રુઆરીના પહેલા જ દિવસે એટલે કે 1 ફેબ્રુઆરીએ શુક્ર-શનિનો મહાશક્તિશાળી યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. જેના કારણે 4 રાશિના જાતકોને મોટો ધનલાભ થવાની શક્યતા છે. ચાલો જાણીએ આ 4 રાશિના જાતકોને શું લાભ થશે.

Updated:Jan 22, 2026, 10:33 PM IST

શુક્ર-શનિનો ચાલીસા યોગ

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શુક્ર અને શનિને અત્યંત શક્તિશાળી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. આ બન્ને ગ્રહો દ્વારા બનતો યોગ અનેક જાતકો માટે લાભદાયક સાબિત થાય છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, ફેબ્રુઆરી 2026ના પહેલા જ દિવસે શુક્ર-શનિનો ચાલીસા યોગ બની રહ્યો છે. 1 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ શુક્ર અને શનિ એકબીજાથી 40°ના ખૂણા પર સ્થિત હશે, જેનાથી ‘ચત્વારવિંશતિ યોગ’ બનશે. આ યોગને કારણે 4 રાશિના જાતકોને સફળતા, ધન અને પ્રેમની પ્રાપ્તિ થશે. ચાલો જાણીએ આ 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

વૃષભ રાશિ

શુક્ર અને શનિનો ચાલીસા યોગ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જીવનમાં સુખ-શાંતિની પ્રાપ્તિ થશે અને સફળતાના નવા દ્વાર ખુલશે. પ્રેમ સંબંધો ગાઢ બનશે અને પ્રમમાં વધારો થશે. વૈવાહિક જીવન સુખમય રહેશે. ધનના મામલામાં જાતકો મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરશે અને મહેનતનું શુભ પરિણામ મળશે. 

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્ર અને શનિનો ચાલીસા યોગ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કરિયર અને વ્યવસાયમાં લાભના નવા માર્ગ ખુલશે. પ્રેમ સંબંધોમાં પરસ્પર સમજણ અને સુમેળ વધશે. પારિવારિક તણાવ દૂર થશે અને ઘરમાં ખુશીઓ આવશે. નાણાકીય બાબતોમાં તમે મહત્વના નિર્ણયો લઈ શકશો. લક્ષ્યોની પ્રાપ્તિ માટે જાતકોની મેહનત રંગ લાવશે. 

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે શુક્ર અને શનિનો ચાલીસા યોગ જીવનમાં સ્થિરતા લાવશે. અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે અને નવી નોકરીની તકો મળશે. જૂના સંબંધોમાં ચાલી રહેલો તણાવ દૂર થશે અથવા સુધારો જોવા મળશે. તમામ અવરોધો દૂર થશે અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. બૌદ્ધિક ક્ષમતા વધારો થશે અને મોટા નિર્ણયો લેવા માટે જાતકોમાં આત્મવિશ્વાસ આવશે.

કુંભ રાશિ

શુક્ર અને શનિનો ચાલીસા યોગ કુંભ રાશિના જાતકોને શુભ ફળ આપશે. નવી તકો મળવાથી જાતકોને ધનલાભ થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારીઓ મળતા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. બિનજરૂરી ખર્ચ પર લગામ આવશે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. પ્રેમ સંબંધો અને પરિવારમાં સંતુલન જળવાઈ રહેશે. લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરી શકશો.  

