શુક્ર-શનિના લાભ દ્રષ્ટિ યોગથી આ 5 રાશિઓને થશે જબરદસ્ત ફાયદો, થશે અઢળક ધનલાભ; નોકરી અને બિઝનેસમાં થશે બમ્પર પ્રગતિ!
Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, દરેક ગ્રહ એક નિશ્ચિત સમય માટે બીજી રાશિ કે નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે છે. વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, 2 મે 2026ના રોજ શુક્ર અને શનિ એકબીજાથી 90 ડિગ્રી પર રહેશે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્ને ગ્રહો દ્વારા 'લાભ દ્રષ્ટિ યોગ'નું નિર્માણ થશે. આ દ્રષ્ટિ યોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી રહેશે, ચાલો જાણીએ.
વૃષભ સહિત 5 રાશિઓ માટે શુભ છે લાભ દ્રષ્ટિ યોગ
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, જ્યારે બે ગ્રહો એકબીજાથી 90 ડિગ્રીના અંતરે હોય છે, ત્યારે લાભ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થાય છે. જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, 2 મે 2026ના રોજ બની રહેલ શુક્ર અને શનિનો આ દ્રષ્ટિ યોગ ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવી રહ્યો છે. કારણ કે, શુક્ર એ વૈભવ-ઐશ્વર્યનું પ્રતીક છે અને શનિ કર્મના દેવતા છે. આવી સ્થિતિમાં આ બનને ગ્રહોની યુતિથી બની રહેલ લાભ દ્રષ્ટિ યોગ કઈ 5 રાશિઓ માચે ખૂબ જ લાભકારી સાબિત થશે. ચાલો જાણીએ.
વૃષભ રાશિ
શુક્ર આ રાશિના સ્વામી છે અને શનિ તેમના માટે રાજયોગ કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્ને ગ્રહોથી બની રહેલ લાભ દ્રષ્ટિ યોગ વૃષભ રાશિના જાતકો માચે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. આ લાભ યોગના પ્રભાવથી કરિયરમાં સ્થિરતા આવશે. આ ઉપરાંત આ સમય દરમિયાન રોકાણથી મોટો ફાયદો થશે અને પૂર્વજોની સંપત્તિમાંથી પણ લાભ મળવાના યોગ છે.
મિથુન રાશિ
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, મિથુન રાશિ માટે શનિ અને શુક્ર બન્ને જ મિત્ર ગ્રહો છે. આવી સ્થિતિમાં આ રાશિના જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળશે. આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં રુચિ વધશે અને વિદેશ પ્રવાસની તકો મળી શકે છે. આ ઉપરાંત જે જાતકો કળા, લેખન કે મીડિયા ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છે, તેમને વિશેષ ઓળખ અને પુરસ્કાર મળી શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ યોગ આર્થિક ઉન્નતિ લાવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કાર્યક્ષમતામાં વધારો થશે અને કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. આ ઉપરાંત જૂના દેવામાંથી મુક્તિ મળી શકે છે અને વેપારમાં નવી ભાગીદારી ફાયદાકારક સાબિત થશે. સંતાન સુખના પણ યોગ છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના સ્વામી શુક્ર છે અને શનિ અહીં ઉચ્ચ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં આ લાભ દ્રષ્ટિ યોગ આ રાશિના જાતકો માટે રાજયોગ સમાન સુખ આપશે. જો તમે નવું ઘર કે વાહન ખરીદવા ઈચ્છો છો તો આ સમય સૌથી અનુકૂળ છે. પ્રેમ સંબંધો અને વિવાહિત જીવનમાં મધુરતા આવશે.
કુંભ રાશિ
શનિ આ રાશિના સ્વામી છે. શુક્રની શુભ દ્રષ્ટિથી તમારા વ્યક્તિત્વમાં જબરદસ્ત નિખાર આવશે. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ બનશે. આ દરમિયાન નોકરી અને વેપારમાં કરેલી મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળશે. આ ઉપરાંત આ સમયગાળા દરમિયાન વ્યવસાયમાં પણ આર્થિક વિસ્તાર થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
