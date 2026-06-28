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શુક્ર-શનિનો ષડાષ્ટક યોગ આ રાશિઓના જીવનમાં આવશે ખુશીઓ, મુશ્કેલીઓમાંથી મળશે મુક્તિ; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 28, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:15 PM IST

Shadashtak Yog 2026: શુક્ર અને શનિ ગ્રહ એકબીજાથી 180° પર આવીને ષડાષ્ટક યોગનું નિર્માણ કરશે. શુક્ર-શનિનો ષડાષ્ટક યોગ કઈ 4 રાશિના લોકોના જીવનમાં પ્રેમ વધારશે, કયા જાતકોના જીવનમાંથી ધનનું સંકટ દૂર થશે અને કરિયરનો સંઘર્ષ ખતમ થશે, ચાલો આ વિગતવાર જાણીએ.

શુક્ર અને શનિનો ષડાષ્ટક યોગ1/6

શુક્ર અને શનિનો ષડાષ્ટક યોગ

વૈદિક જ્યોતિષમાં ષડાષ્ટક યોગને ખૂબ જ પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. 23 જુલાઈ 2026 ગુરુવારે સવારે 09:46 વાગ્યે શુક્ર અને શનિ ગ્રહ એકબીજાથી 180° પર આવીને ષડાષ્ટક યોગનું નિર્માણ કરશે. પ્રેમ અને સુખના કારક ગ્રહ શુક્ર તેમજ ન્યાય અને કર્મફળના કારક ગ્રહ શનિના આ યોગ બનવાથી 4 રાશિના જાતકોને મોટી સફળતા મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધી તમામ મુશ્કેલીઓનો અંત આવી શકે છે અને જાતકોને અનેક પ્રકારના ફાયદા થઈ શકે છે.

મેષ રાશિ2/6

મેષ રાશિ

ષડાષ્ટક યોગ મેષ રાશિના જાતકો માટે કરિયરમાં સફળતાના માર્ગ ખોલશે. કાર્યક્ષેત્રમાં વિરોધીઓનો પરાજય થશે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે. જાતકોના વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં ચાલી આવી રહેલી પરેશાનીઓ દૂર થઈ શકે છે.

મિથુન રાશિ3/6

મિથુન રાશિ

ષડાષ્ટક યોગ મિથુન રાશિના જાતકો માટે સારા પરિણામો લઈને આવશે. બિઝનેસમાં મોટો નફો થઈ શકે છે. અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે અને સમાજમાં સન્માન વધશે. પ્રભાવશાળી લોકો સાથે સંપર્ક વધશે. કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં મોટો નિર્ણય જાતકોની તરફેણમાં આવી શકે છે.

કર્ક રાશિ4/6

કર્ક રાશિ

શુક્ર અને શનિનો આ યોગ કર્ક રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ સાબિત થવાનો છે. જીવનમાંથી નકારાત્મકતાનો નાશ થશે અને સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. વૈવાહિક જીવન અને પ્રેમ સંબંધોમાં ગાઢતા આવશે. નોકરીમાં પ્રમોશન થશે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે.

તુલા રાશિ5/6

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્ર અને શનિનો આ યોગ શુભ પરિણામ લઈને આવશે. જાતકો માનસિક રીતે મજબૂત બનશે. ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. બિઝનેસમાં મોટી ડીલ મેળવવાની તક હાથ લાગી શકે છે. વિદેશ યાત્રા પર જઈ શકો છો. પ્રેમ જીવનમાં સુખ વધશે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Shadashtak Yog 2026
Shukra Shani Shadashtak Yog
shukra shani yuti
ષડાષ્ટક યોગ
શુક્ર-શનિની યુતિ

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