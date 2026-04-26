શુક્ર-શનિના કેન્દ્ર યોગથી આ રાશિઓની ખુલશે કિસ્મત, બનશે અઢળક ધન-સંપત્તિના માલિક!
Shukra Shani Yuti 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, 29 મે 2026ના રોજ ધનના કારક શુક્ર અને કર્મફળદાતા શનિ એકબીજાથી 90 ડિગ્રીના અંતરે સ્થિત રહેશે. આવી સ્થિતિમાં શુક્ર-શનિની આ સ્થિતિથી 'કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ'નું નિર્માણ થશે. શુક્ર-શનિનો આ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે મંગળકારી સાબિત થશે, ચાલો જાણીએ.
શુક્ર-શનિનો કેન્દ્ર યોગ
વૈદિક જ્યોતિષમાં શુક્ર અને શનિના કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગને ખૂબ જ પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. શુક્ર જ્યાં સુખ, વૈભવ અને વિલાસિતાના પ્રતીક છે, જ્યારે શનિ શિસ્ત, કર્મ અને સ્થિરતાના કારક છે. 29 મે 2026ના રોજ બની રહેલ આ યોગ કેટલીક રાશિઓ માટે આર્થિક અને વ્યવસાયિક દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ લાભદાયી સાબિત થશે. ચાલો જાણીએ એવી કઈ 5 ભાગ્યશાળી રાશિઓ છે, જેમના માટે આ યોગ મંગળકારી રહેશે.
વૃષભ રાશિ
શુક્ર તમારી રાશિના સ્વામી છે અને શનિ તમારા માટે રાજયોગકારી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં આ યોગના શુભ પરિણામ સ્વરૂપે તમને પ્રોપર્ટીથી મોટો લાભ થઈ શકે છે. જો તમે વાહન કે નવું ઘર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો, તો આ સમય ઉત્તમ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ કેન્દ્ર યોગ કરિયરમાં નવી તકો લઈને આવશે. તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. જે લોકો લાંબા સમયથી પ્રમોશનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તેમના માટે રસ્તાઓ ખુલશે. શનિની સ્થિરતા તમને કાર્યક્ષેત્રમાં એક મજબૂત ઓળખ અપાવશે. આ દરમિયાન ચારેબાજુથી આર્થિક લાભ થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
બુધની આ રાશિ માટે શુક્ર અને શનિ બન્ને મિત્ર ગ્રહો છે. આ યોગના પ્રભાવથી તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતા અને નિર્ણય લેવાની શક્તિ વધશે. વેપારમાં કરવામાં આવેલા જૂના રોકાણથી અચાનક ધનલાભ થવાના યોગ છે. વિદેશી સંપર્કોથી પણ લાભ મળવાની પ્રબળ શક્યતા છે.
તુલા રાશિ
શુક્રની આ રાશિ માટે શનિ યોગકારક માનવામાં આવે છે. શનિ અને શુક્રની આ સ્થિતિ તમારા વૈવાહિક જીવન અને ભાગીદારીના કાર્યોમાં મજબૂતી લાવશે. આર્થિક તંગીનો સામનો કરી રહેલા જાતકો માટે આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. આ ઉપરાંત આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી જીવનશૈલીમાં સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળશે.
કુંભ રાશિ
શનિ તમારી રાશિના સ્વામી છે અને શુક્ર તમારા માટે ખૂબ જ શુભ ફળદાયી હોય છે. શુક્ર-શનિનો આ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ તમારા અટકેલા કાર્યોમાં ગતિ લાવશે. સમાજમાં અભૂતપૂર્વ માન-સન્માન અને યશની પ્રાપ્તિ થશે. રાજકારણ સાથે જોડાયેલા જાતકોને કોઈ મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. આ દરમિયાન પૈતૃક સંપત્તિને લગતો કોઈ વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
