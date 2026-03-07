સૂર્ય-શુક્રના ગોચરથી આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, થશે જબરદસ્ત ધનલાભ અને મળશે પ્રમોશન!

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોસૂર્ય-શુક્રના ગોચરથી આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, થશે જબરદસ્ત ધનલાભ અને મળશે પ્રમોશન!

Grah Gochar March 2026: વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોનું ગોચર અને રાશિ પરિવર્તન લોકોના જીવન પર અસર કરે છે. માર્ચ મહિનામાં શુક્ર અને સૂર્યનું ગોચર અનેક રાશિઓ માટે શુભ રહેશે. આ રાશિના જાતકોને સૂર્ય અને શુક્રના ગોચરનો લાભ મળશે.

Updated:Mar 07, 2026, 10:32 PM IST

ગ્રહોનું ગોચર કરવું ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ ખાસ હોય છે. ગ્રહોનું ગોચરથી તમામ રાશિઓના જાતકોના જીવન પર શુભ અને અશુભ બન્ને પ્રકારની અસર કરે છે. માર્ચ 2026માં સૂર્ય અને શુક્રનું ગોચર થવાનું છે. શુક્ર અને સૂર્યનું ગોચર આ રાશિઓના જાતકો પર અસર કરશે. ચાલો વિગતવાર જાણીએ કે, આ મહિને સૂર્ય અને શુક્ર ક્યારે ગોચર કરી રહ્યા છે અને કઈ રાશિઓ પર તેની અસર થશે.

સૂર્ય અને શુક્રનું ગોચર

દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય દેવ 15 માર્ચ 2026ના રોજ રાત્રે 1:08 વાગ્યે મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યનું મીન રાશિમાં ગોચર કરવાથી ઘણી રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થશે. ત્યારબાદ 26 માર્ચ 2026ના રોજ સવારે 5:13 વાગ્યે શુક્ર ગ્રહ મીન રાશિથી મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મીન રાશિમાં સૂર્ય અને મેષ રાશિમાં શુક્રનું ગોચર કરવું ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિમાં શુક્રનો પ્રવેશ મેષ રાશિના જાતકોમાં માટે ખૂબ જ ખાસ રહેશે. આ ગોચરથી આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે અને કરિયરમાં નવી તકો મળશે. આર્થિક રીતે તમારા માટે સારો સમય રહેશે.

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય કામ માટે અનુકૂળ રહી શકે છે. મહેનત કરવાથી તમને લાભ મળશે. આવકના નવા રસ્તાઓ ખુલી શકે છે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકોને કરિયરના ક્ષેત્રમાં જબરદસ્ત લાભ થશે. સાથે જ જાતકો નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ કરશે. સમાજમાં માન-સન્માનમાં વધારો થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને શુક્રનું ગોચર ખૂબ જ લાભકારી સાબિત થશે. પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થશે. ધનલાભ થશે. આનાથી તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય ખૂબ જ સારો રહેવાનો છે. કુંભ રાશિના જાતકોના જીવનમાં નવી તકો ખુલશે. કાર્યસ્થળમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે અને આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.

Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

