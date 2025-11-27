365 દિવસ બાદ ગુરૂની રાશિમાં બનશે શક્તિશાળી રાજયોગ, આ જાતકો પર થશે ધનવર્ષા, પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે
Shukraditya Rajyog on Dhanu 2025: વર્ષના અંતમાં ધન રાશિમાં સૂર્ય અને શુક્રની યુતિથી શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થવાનું છે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
શુક્રાદિત્ય રાજયોગ
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર ગ્રહોના રાજા સૂર્ય દેવ દર મહિને રાશિ પરિવર્તન કરે છે. તેવામાં તેની અસર 12 રાશિઓની સાથે-સાથે દેશ-દુનિયામાં જોવા મળે છે. મહત્વનું છે કે ડિસેમ્બર મહિનાના અંતમાં સૂર્ય ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 14 જાન્યુઆરી 2026 સુધી એટલે કે મકર સંક્રાતિના દિવસ સુધી આ રાશિમાં રહેશે. આ દરમિયાન સૂર્યની કોઈને કોઈ ગ્રહની સાથે યુતિ સંભવ છે. તેવામાં સૂર્યની યુતિ 20 ડિસેમ્બરે શુક્રની સાથે થશે. હકીકતમાં આ દિવસે શુક્ર પણ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તેવામાં સૂર્ય-શુક્રની યુતિથી શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે. આ રાજયોગનો પ્રભાવ દરેક જાતકોના જીવનમાં જોવા મળશે. તેવામાં ત્રણ રાશિના જાતકોને દરેક ક્ષેત્રમાં અપાર સફળતા સાથે ધન-સંપત્તિ પ્રાપ્ત થશે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
મિથુન રાશિ
તમારા લોકો માટે સૂર્ય-શુક્રની યુતિ લાભકારી રહેશે. તમારી ગોચર કુંડળીના સાતમાં ભાવમાં શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોના લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા થવાની સાથે-સાથે ધન-ધાન્યમાં વધારો થઈ શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં લાભ મળશે. કાર્યસ્થળ પર લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી મુશ્કેલીનો અંત આવશે. તમે કોઈ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈ શકો છો. તેવામાં માનસિક શાંતિ મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય લાભકારી રહી શકે છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાનું સપનું પૂર્ણ થઈ શકે છે. પારિવારિક સંબંધમાં મધુરતા વધશે. લગ્ન જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થઈ શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માનમાં વધારો થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ લાભકારી રહેશે. સુખ-સુવિધામાં ઝડપથી વધારો થશે. ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. સંતાન તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. તેનો સારો વિકાસ થઈ શકે છે. માનસિક અને શારીરિક શાંતિ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેવાની છે. વ્યાપારમાં લાભ મળશે. નવો બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે સારો સમય છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે સંબંધ બની શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે સમય પસાર કરશો.
સિંહ રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ અનુકૂળ રહેશે. શુક્ર અને સૂર્યની યુતિ પાંચમાં ભાવમાં થવાની છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિણામ જોવા મળશે. કારણ કે સૂર્ય તમારી રાશિના સ્વામી છે, તેથી ભૌતિક સુખ-સુવિધામાં વધારો થશે. પાછલી ભૂલ સુધારવાની તક મળશે અને તમે સ્વયં પણ જીવનમાં નવી દિશા સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરશો. માતા-પિતાનો પૂર્ણ સહયોગ પ્રાપ્ત થશે તથા સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા અને માન-સન્માન વધવાનો યોગ બનશે. સંતાન સાથે જોડાયેલા સારા સમાચાર મળી શકે છે. જે લોકોને સંતાનના ભવિષ્યની ચિંતા છે, તેને રાહત મળશે. તમારી મહેનત રંગ લાવશે અને કામના સ્થળે કોઈ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી મળી શકે છે. વેપારના સિલસિલામાં યાત્રા કરવી પડી શકે છે, જે આગળ જતાં લાભદાયક સાબિત થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
