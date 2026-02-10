રાહુના નક્ષત્રમાં સૂર્ય-શુક્રની યુતિ, 9 દિવસ પછી આ રાશિવાળા નોટોના ઢગલે બિરાજશે! એટલું મળશે કે તિજોરીઓ ખૂટી પડશે
19 ફેબ્રુઆરીથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય 360 ડિગ્રી પલટી મારી શકે છે. કારણ કે રાહુના નક્ષત્રમાં શુક્ર અને સૂર્યની યુતિ થવા જઈ રહી છે. આ યુતિ કેટલાક રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ કેટલીક યુતિ ખુબ શુભ ગણાય છે. સૂર્ય અને શુક્રની યુતિ રાહુના નક્ષત્ર શતભિષામાં બની રહી છે. સૂર્ય એ ગ્રહોના રાજા ગણાય છે અને તેમની સુખ સુવિધા, ભૌતિક ઐશ્વર્યના કારક ગ્રહ શુક્ર સાથે યુતિ થવી એ એક ચમત્કારિક યુતિ ગણાય છે. આ યોગ કેટલાક લોકો માટે રાજયોગ લાવે છે. 19 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ આ યુતિ બનશે. એ દિવસે શુ્કર શતભિષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે જ્યાં પહેલેથી જ સૂર્યની હાજરી હશે. આવામાં આ મેજિકલ યુતિથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને શુક્રની આ યુતિ આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા કરશે. આર્થિક મોરચે ખુબ સફળતા મળશે. લાંબા સમયથી અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. નોકરીયાતોને પ્રમોશન મળી શકે. રોકાણથી લાભ થાય. સમાજમાં માન સન્માન વધે. સુખ સુવિધાઓ વધે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને પણ આ યુતિ ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. વેપારમાં કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે. જેનાથી ફાયદો થાય. વાણી મધુર બનશે અને બધા કામ આપોઆપ થવા લાગશે. અચાનક લોટરી જેવો લાભ મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ
રાહુના નક્ષત્રમાં સૂર્ય અને શુક્ર જેવા પાવરફૂલ ગ્રહોની યુતિ કુંભ રાશિવાળાનું ભાગ્ય ચમકાવી દેશે. તમારા અટકેલા કામો પાર પડવા લાગશે. વિદેશ જવાની ઈચ્છા ધરાવતા લોકોને સકારાત્મક સમાચાર મળી શકે છે. અચાનક ધનલાભના યોગ બનશે. નવું ઘર કે વાહન ખરીદવાના યોગ બનશે. નવું કામ શરૂ કરી શકો. જીવનસાથી સાથે સંબંધ મજબૂત થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
