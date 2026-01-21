1 ફેબ્રુઆરીથી આ રાશિઓની વધશે અચાનક ધન-સંપત્તિ... શુક્ર ઉદય કરશે માલામાલ !
Venus Uday In Meen : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, શુક્ર મીન રાશિમાં ઉદય કરશે, જેના કારણે ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોની સંપત્તિમાં વધારો થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે.
Venus Uday In Meen : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, ગ્રહો સમયાંતરે ઉદય અને અસ્ત થાય છે, જે માનવ જીવન અને વિશ્વને અસર કરે છે. 1 ફેબ્રુઆરીએ શુક્ર તેની ઉચ્ચ રાશિ મીનમાં ઉદય થશે, જે કેટલીક રાશિઓ માટે સુવર્ણ યુગની શરૂઆત દર્શાવે છે. આ રાશિઓની સંપત્તિમાં નોંધપાત્ર વધારો પણ થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
શુક્રનો ઉદય વૃષભ રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શુક્ર તમારી રાશિમાં આવક અને નફાના ઘરમાં ઉદય પામશે, આ સમય દરમિયાન તમારી આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. રોકાણો તમને નફો પણ લાવી શકે છે. તમારી ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. આ સમય દરમિયાન વાહન કે મિલકત ખરીદવાની શક્યતા છે.
મિથુન રાશિ
શુક્રનો ઉદય મિથુન રાશિના લોકો માટે કારકિર્દી અને વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શુક્ર તમારી રાશિમાં કર્મના ભાવમાં ઉદય થશે, આ સમય દરમિયાન તમે તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં સારી પ્રગતિ અનુભવી શકો છો. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. તમને કારકિર્દીમાં પ્રગતિ માટે કેટલીક ખૂબ સારી ઓફરો પણ મળી શકે છે.
મીન રાશિ
શુક્રનો ઉદય તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. શુક્ર તમારા લગ્ન ભાવમાં ઉદય થશે. આ સમય દરમિયાન તમારા વ્યક્તિત્વમાં વધારો થશે. તમને માન-સન્માન પણ મળી શકે છે. કૌટુંબિક સંબંધો મજબૂત બનશે. ઘરનું વાતાવરણ સકારાત્મક રહેશે અને તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરશો. અપરિણીત લોકોને લગ્નના પ્રસ્તાવો મળી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
