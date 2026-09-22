/પિતૃપક્ષમાં શુક્ર થશે વક્રી, દિવાળી સુધી આ ૩ રાશિઓ પર લક્ષ્મીજી કરશે ધનવર્ષા !

Shukra Vakri 2026 : શુક્ર ગ્રહ ૩ ઓક્ટોબરના રોજ વક્રી થવા જઈ રહ્યો છે. તે 14 નવેમ્બર સુધી આ વક્રી અવસ્થામાં રહેશે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, શુક્રની આ વક્રી ચાલ વિવિધ રાશિઓ પર અલગ-અલગ પ્રભાવ પાડશે. જોકે, આ રાશિના જાતકોને શુક્રના શુભ પ્રભાવનો લાભ મળશે.
Shukra Vakri 2026 : ૩ ઓક્ટોબરથી શુક્ર વક્રી એટલે કે ઉલ્ટી ચાલ ચાલશે. 14 નવેમ્બર સુધી વક્રી અવસ્થામાં રહીને શુક્ર વિવિધ રાશિઓમાંથી પસાર થશે. જ્યોતિષીઓનું કહેવું છે કે શુક્રની આ વક્રી ચાલ ત્રણ ચોક્કસ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળી શકે છે.
શુક્રની વક્રી ચાલ તમારા માટે આર્થિક રીતે લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન, મંગળ બીજા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે અને શુક્ર તથા રાહુ વચ્ચે સીધો ત્રિકોણ યોગ રચાશે. ડિજિટલ માર્કેટિંગ અને કન્ટેન્ટ નિર્માણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને નફાકારક તકો મળી શકે છે. શેરબજાર સાથે જોડાયેલા લોકો પણ આર્થિક લાભની તકો જોઈ શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારાના સંકેતો છે.
શુક્ર તમારી રાશિના સાતમા ભાવમાં વક્રી થશે. સાતમો ભાવ સંબંધો અને ભાગીદારી સાથે સંકળાયેલો છે. પરિણામે તમે તમારા અંગત સંબંધોમાં નવા અને સુંદર ફેરફારો જોઈ શકો છો. આ સમયગાળો વ્યવસાયિકો માટે પણ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે અને નફાની તકો પૂરી પાડી શકે છે. નવા વિચારો ઉદ્ભવી શકે છે, જેનાથી તમારા વ્યવસાયના વિસ્તરણમાં સફળતા મળી શકે છે.
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો અનેક રીતે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. તમારી કુંડળીના ચોથા ભાવમાં શુક્ર વક્રી રહેશે. આ જ ભાવમાં માલવ્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે. આ સાથે જ લગ્ન ભાવમાં ઉચ્ચ રાશિનો ગુરુ બિરાજમાન છે. ગ્રહોની આ સ્થિતિ માનસિક શાંતિ પ્રદાન કરી શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માનમાં વધારો થવાના સંકેતો છે.
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