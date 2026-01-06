શુક્ર અને વરુણે બનાવ્યો 'અષ્ટાદશ યોગ'... આ 3 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા, નોકરીની ઈચ્છા થશે પુરી
Ashtadash Yog : શુક્ર અને વરુણ 5 જાન્યુઆરી, 2026થી અષ્ટાદશ યોગની રચના કરી રહ્યા છે. આ યોગ ધન, રોજગાર અને સુખ અને સમૃદ્ધિની આશાઓ પૂર્ણ કરી શકે છે. ત્યારે એ જાણીએ કે આ યોગથી કઈ ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થશે.
Ashtadash Yog : દ્રિક પંચાંગ મુજબ, શુક્ર અને વરુણ 5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ સવારે 10:05 વાગ્યા સુધીમાં એકબીજાથી 18° દૂર છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં આ કોણીય અંતરને અષ્ટાદશ યોગ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે આ બે ગ્રહો એક ખાસ યોગ બનાવે છે, ત્યારે ઘરમાં સંપત્તિ, આરામ અને વૈભવમાં વધારો થાય છે અને પ્રેમ સંબંધો, મિત્રતા અને પારિવારિક બંધનો મજબૂત બને છે. તેથી આ 3 રાશિઓની બધી ઈચ્છાઓ પુરી થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિનો લાભ મળી શકે છે. કામ પર તમારા પ્રયત્નોની પ્રશંસા થશે. રોકાણ અને નાણાકીય યોજનાઓ સકારાત્મક પરિણામો આપી શકે છે. આ સમય દરમિયાન જૂના વિવાદોનું નિરાકરણ પણ શક્ય છે. પરિવારમાં સુમેળ વધશે અને ઘરનું વાતાવરણ ખુશ રહેશે. તમે ભાવનાત્મક સંતુલન અને માનસિક શાંતિનો પણ અનુભવ કરશો.
મકર રાશિ
આ સમય મકર રાશિના જાતકો માટે ખાસ શુભ છે. 18મા ભાવમાં શુક્ર અને વરૂણની યુતિ સંપત્તિમાં વધારો થવાની શક્યતાઓ ઉભી કરી રહ્યો છે. પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓની તકો ઊભી થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન રોકાણ અને બચતના નિર્ણયો પણ અનુકૂળ રહેશે. તમારા ઘર અને પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે.
કુંભ રાશિ
આ યોગ કુંભ રાશિના લોકોને કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતોમાં લાભ આપશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાય અથવા રોજગારમાં નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. ભાગીદારી અને સહયોગ પણ તમને લાભ આપી શકે છે. સામાજિક સંબંધોમાં સુમેળ વધશે. પ્રેમ અને મિત્રતાના મામલામાં પણ લાભ થશે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
