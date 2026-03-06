Lucky Zodiac Signs: 15 માર્ચે બનશે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ, આ 3 રાશિઓનો આવશે ગોલ્ડન ટાઈમ !

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોLucky Zodiac Signs: 15 માર્ચે બનશે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ, આ 3 રાશિઓનો આવશે ગોલ્ડન ટાઈમ !

Shukraditya Rajyog Lucky zodiac signs: સૂર્ય અને શુક્રની યુતિ 15 માર્ચ, 2026ના રોજ શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આ 3 રાશિના લોકો માટે કારકિર્દી, સંપત્તિ અને પ્રતિષ્ઠા પર કેવી અસર પડશે તે જાણો.
 

Updated:Mar 06, 2026, 10:50 AM IST

Shukraditya Rajyog Lucky Zodiac Signs: 15 માર્ચને જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખાસ દિવસ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે સૂર્ય મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં શુક્ર પહેલાથી જ હાજર છે. સૂર્ય અને શુક્રનો યુતિ શુક્રાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે. જ્યોતિષીય માન્યતા અનુસાર, આ યુતિ ચોક્કસ રાશિઓ માટે સંપત્તિ, કારકિર્દી અને સન્માનના સંદર્ભમાં શુભ સંકેતો લાવી શકે છે.  

સૂર્યને આત્મવિશ્વાસ, પદ અને પ્રતિષ્ઠાનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે શુક્ર આરામ, સંપત્તિ અને ભૌતિક આનંદ સાથે સંકળાયેલ છે. જ્યારે આ બે ગ્રહો એક સાથે આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિ પોતાના કાર્યનું સારું પરિણામ મેળવી શકે છે. ખાસ કરીને જેમણે લાંબા સમયથી સખત મહેનત કરી છે તેઓને આ સમય દરમિયાન રાહત મળી શકે છે.  

તુલા રાશિ: તુલા રાશિ શુક્રના સ્વામી છે, તેથી આ રાજયોગ તેમના પર ખાસ અસર કરી શકે છે. ભાગીદારીનું કામ લાભ લાવી શકે છે. લગ્નની રાહ જોનારાઓને પ્રસ્તાવો મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને નફામાં વધારો જોવા મળી શકે છે. નોકરી બદલવાનું વિચારી રહેલા લોકોને વધુ સારી તકો મળી શકે છે. નાણાકીય યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે, પરંતુ રોકાણ સમજદારીપૂર્વક કરવું જોઈએ.  

મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિના જાતકો માટે કારકિર્દીમાં પ્રગતિનો આ સમય હોઈ શકે છે. કામ પર તમારી મહેનતની પ્રશંસા થઈ શકે છે, અને તમને તમારા વરિષ્ઠ લોકો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. ભાગીદારી લાભ લાવી શકે છે. આવક સ્થિર થશે, અને બચત વધારવાની તક મળશે. પરિવાર સાથે, ખાસ કરીને તમારા પિતા સાથે સંબંધો સુધરી શકે છે.  

મીન રાશિ: મીન રાશિ માટે આ સમયગાળો આર્થિક રીતે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાનો સમાચાર મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં નવો સોદો અથવા કરાર થઈ શકે છે. રોકાણથી નફાના સંકેતો પણ છે. કુટુંબ અને વૈવાહિક જીવન ખુશ રહી શકે છે, અને સમાજમાં માન-સન્માન વધી શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

