ડિસેમ્બરમાં આ 3 રાશિઓના ખુલશે બંધ કિસ્મતના તાળા, સૂર્ય-શુક્રની યુતિથી વધશે ધન-સંપત્તિ

Shukraditya Yog 2025 : 20 ડિસેમ્બરે સૂર્ય અને શુક્રની ધન રાશિમાં યુતિથી બનતો શુક્રાદિત્ય યોગ સફળતા, સન્માન અને સંપત્તિનો આશ્રયદાતા માનવામાં આવે છે. આ યોગ ત્રણ રાશિના લોકો માટે પ્રગતિ, તકો અને સમૃદ્ધિ લાવી શકે છે.

Updated:Nov 29, 2025, 02:23 PM IST

Shukraditya Yog 2025 : જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્ય અને શુક્રની યુતિ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. 20 ડિસેમ્બરે શુક્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં સૂર્ય પહેલાથી જ છે. ધન રાશિમાં આ યુતિને શુક્રાદિત્ય યોગ કહેવામાં આવે છે, જે જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગ વ્યક્તિની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો જ નહીં પણ સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ, કુશળતામાં સુધારો અને જીવનમાં નવી ઉર્જા પણ લાવે છે.

તુલા રાશિ

શુક્રાદિત્ય યોગ તુલા રાશિના લોકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અને જુનિયર બંને તમારી મહેનતની પ્રશંસા કરશે. વાહન ખરીદવાનું તમારું સ્વપ્ન સાકાર થઈ શકે છે. રિયલ એસ્ટેટ અને પ્રોપર્ટી સંબંધિત કામમાં ગતિ આવશે અને બજારમાં ફસાયેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે.

સિંહ રાશિ

આ સમય દરમિયાન સિંહ રાશિના લોકોને સારી નોકરીની તકો મળશે. તમારો પ્રભાવ વધશે અને લોકો તમારી પ્રતિભાને ઓળખશે. પ્રેમ લગ્નમાં અવરોધો હળવા થશે અને તમારું લગ્નજીવન વધુ સુમેળભર્યું બનશે. જૂની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ દૂર થશે અને આ ઉદ્યોગપતિઓ માટે અનુકૂળ સમય રહેશે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિ માટે શુક્રાદિત્ય યોગ શુભ સાબિત થશે. આ સમય દરમિયાન નાણાકીય લાભ અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ શક્ય છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સારા સમાચાર લાવશે. કાર્યસ્થળ અને તમારા પરિવારમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. કાર્યસ્થળ પર વધારાની આવક થશે અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

