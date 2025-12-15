ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ડિસેમ્બરના અંતમાં બની રહેલ શુક્રાદિત્ય યોગ આ 4 રાશિ માટે વરદાન! મળશે અપાર ધન-દૌલત, જીવશે રાજા જેવું જીવન

Shukraditya Yog 2025: જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, ડિસેમ્બરના અંતમાં એક ખૂબ જ શુભ અને શક્તિશાળી યોગનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. જ્યારે સૂર્ય અને શુક્ર એક જ રાશિ અથવા નક્ષત્રમાં યુતિ કરે છે, ત્યારે શુક્રાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થાય છે. શુક્રાદિત્ય યોગ ભૌતિક સુખ, માન-સન્માન અને ધન-વૈભવ પ્રદાન કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે, શુક્રાદિત્ય યોગથી કઈ 4 રાશિના જાતકોની કિસ્મત પલટાશે.

Updated:Dec 15, 2025, 08:36 PM IST

ક્યારે બનશે શુક્રાદિત્ય યોગ?

1/5
image

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, સૂર્ય દેવ 29 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે આ જ નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ 30 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કરશે. આવી સ્થિતિમાં આ બે ગ્રહોની યુતિથી શુક્રાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થશે. આ શુક્રાદિત્ય યોગ 4 રાશિના જાતકો માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે.

મેષ રાશિ

2/5
image

મેષ રાશિના જાતકોના ભાગ્ય સ્થાનમાં શુક્રાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગના પ્રભાવથી આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળશે. આ સાથે જ કરિયરમાં અવરોધો દૂર થશે અને કાર્યસ્થળ પર માન-સન્માન વધશે. લાંબા અંતરની મુસાફરી ફળદાયી સાબિત થશે. અચાનક ધનલાભનો યોગ બનશે.

મિથુન રાશિ

3/5
image

શુક્રદિત્ય યોગ મિથુન રાશિના જાતકોની કુંડળીના 7મા ભાવમાં બનશે. કુંડળીના 7મું ભાવ લગ્ન અને ભાગીદારીનું માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં આ યોગના પ્રભાવથી વૈવાહિક જીવનમાં મધુરતા આવશે અને સંબંધો મજબૂત બનશે. આ સમય દરમિયાન બિઝનેસમાં નવી પાર્ટનરશિપ શરૂ થઈ શકે છે, જે આર્થિક રીતે ખૂબ જ ફાયદાકારક સિદ્ધ થશે. નોકરીમાં પ્રમોશનની સંભાવના બની શકે છે.

સિંહ રાશિ

4/5
image

સિંહ રાશિના જાતકોના 5મા ભાવ (શિક્ષણ, સંતાન અને પ્રેમ)માં બનશે. આવી સ્થિતિમાં આ યોગના પ્રભાવથી શિક્ષણ અને સર્જનાત્મક કાર્ય સાથે જોડાયેલા જાતકોને મોટી સફળતા મળશે. પ્રેમ સંબંધો મજબૂત બનશે. બાળકો સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે.

ધન રાશિ

5/5
image

શુક્રાદિત્ય યોગ ધન રાશિના લગ્ન ભાવમાં બનવા જઈ રહ્યો છે. આ યોગ તમારા વ્યક્તિત્વને નિખારશે. આ સમયગાળા દરમિયાન આત્મવિશ્વાસ વધશે અને સામાજિકમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો થશે. તમારા વ્યવસાયનો વિસ્તાર થશે.  

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Shukraditya Yog 2025Surya Shukra YutiSurya Gocharશુક્રાદિત્ય યોગસૂર્ય-શુક્રની યુતિ

Trending Photos