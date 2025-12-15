ડિસેમ્બરના અંતમાં બની રહેલ શુક્રાદિત્ય યોગ આ 4 રાશિ માટે વરદાન! મળશે અપાર ધન-દૌલત, જીવશે રાજા જેવું જીવન
Shukraditya Yog 2025: જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, ડિસેમ્બરના અંતમાં એક ખૂબ જ શુભ અને શક્તિશાળી યોગનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. જ્યારે સૂર્ય અને શુક્ર એક જ રાશિ અથવા નક્ષત્રમાં યુતિ કરે છે, ત્યારે શુક્રાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થાય છે. શુક્રાદિત્ય યોગ ભૌતિક સુખ, માન-સન્માન અને ધન-વૈભવ પ્રદાન કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે, શુક્રાદિત્ય યોગથી કઈ 4 રાશિના જાતકોની કિસ્મત પલટાશે.
ક્યારે બનશે શુક્રાદિત્ય યોગ?
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, સૂર્ય દેવ 29 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે આ જ નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ 30 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કરશે. આવી સ્થિતિમાં આ બે ગ્રહોની યુતિથી શુક્રાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થશે. આ શુક્રાદિત્ય યોગ 4 રાશિના જાતકો માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકોના ભાગ્ય સ્થાનમાં શુક્રાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગના પ્રભાવથી આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળશે. આ સાથે જ કરિયરમાં અવરોધો દૂર થશે અને કાર્યસ્થળ પર માન-સન્માન વધશે. લાંબા અંતરની મુસાફરી ફળદાયી સાબિત થશે. અચાનક ધનલાભનો યોગ બનશે.
મિથુન રાશિ
શુક્રદિત્ય યોગ મિથુન રાશિના જાતકોની કુંડળીના 7મા ભાવમાં બનશે. કુંડળીના 7મું ભાવ લગ્ન અને ભાગીદારીનું માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં આ યોગના પ્રભાવથી વૈવાહિક જીવનમાં મધુરતા આવશે અને સંબંધો મજબૂત બનશે. આ સમય દરમિયાન બિઝનેસમાં નવી પાર્ટનરશિપ શરૂ થઈ શકે છે, જે આર્થિક રીતે ખૂબ જ ફાયદાકારક સિદ્ધ થશે. નોકરીમાં પ્રમોશનની સંભાવના બની શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોના 5મા ભાવ (શિક્ષણ, સંતાન અને પ્રેમ)માં બનશે. આવી સ્થિતિમાં આ યોગના પ્રભાવથી શિક્ષણ અને સર્જનાત્મક કાર્ય સાથે જોડાયેલા જાતકોને મોટી સફળતા મળશે. પ્રેમ સંબંધો મજબૂત બનશે. બાળકો સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે.
ધન રાશિ
શુક્રાદિત્ય યોગ ધન રાશિના લગ્ન ભાવમાં બનવા જઈ રહ્યો છે. આ યોગ તમારા વ્યક્તિત્વને નિખારશે. આ સમયગાળા દરમિયાન આત્મવિશ્વાસ વધશે અને સામાજિકમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો થશે. તમારા વ્યવસાયનો વિસ્તાર થશે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos