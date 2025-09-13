Silver: આ જાદુઈ મિશ્રણથી સાફ કરો ચાંદીની પાયલ, વર્ષો જૂની પાયલ પણ નવી હોય એવી લાગશે
Silver Anklet Cleaning Tips: ચાંદીના ઘરેણા પહેરવાનો શોખ ઘણા લોકોને હોય છે. મહિલાઓ તો ચાંદીની પાયલ રોજ પહેરી રાખે છે. તેના કારણે થોડા સમયમાં તે કાળી પડી જાય છે. ચાંદીની પાયલ સહિતના ઘરેણા કાળા પડી જાય તો તેને સાફ કેવી રીતે કરવા ચાલો તમને જણાવીએ.
ચાંદીના ઘરેણા
Silver Anklet Cleaning Tips: ચાંદીની નાની-મોટી વસ્તુ દરેક ઘરમાં હોય છે. તેવી જ રીતે મહિલાઓ પણ ચાંદીની પાયલ, વીંટી જેવા ઘરેણા રોજ પહેરે છે. ચાંદીની અવનવી પાયલ યુવતીઓ પણ પહેરે છે. ચાંદીની પાયલ પગની સુંદરતામાં વધારો કરે છે. જો કે ચાંદી ધીરે ધીરે કાળી પડી જાય છે. ચાંદીની પાયલ હોય કે અન્ય કોઈપણ ઘરેણા તેને રોજ પહેરવાથી તે કાળા પડી જાય છે.
ચાંદીની પાયલ
ચાંદીની પાયલ જો કાળી પડી ગઈ હોય તેને તે પાણીથી સાફ થતી નથી. તેને સાફ કરવા માટે ખાસ ટ્રીક અપનાવવી પડે છે. જો તમે ચાંદીના ઘરેણા આભૂષણ સાફ કરતા હોય તેમની પાસે લઈ જાવ છો તો તેમાં ખર્ચ પણ થાય છે. પરંતુ જો તમે ઘરે કેટલીક વસ્તુથી ચાંદી સાફ કરો છો તો ચાંદીની વસ્તુ નવી હોય તેવી ચમકવા લાગે છે. આ વસ્તુઓ કઈ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
બેકિંગ સોડાની પેસ્ટ
1 ચમચી બેકિંગ સોડા લઈ તેમાં થોડું પાણી ઉમેરી ઘટ્ટ પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને ચાંદીની પાયલ કે જે પણ વસ્તુ સાફ કરવી હોય તેના પર લગાવો અને 2 મિનિટ રહેવા દો. ત્યારબાદ મુલાયમ બ્રશ કે કપડા વડે પાયલને સાફ કરો. ધીરે ધીરે રગડી અને પછી તે વસ્તુને હુંફાળા પાણીથી એકવાર સાફ કરી લો. ત્યારબાદ કોરા કપડાથી તેને સાફ કરો. તમે જોશો કે ચાંદી એકદમ ચમકી ગઈ છે.
ટુથપેસ્ટ
જો તમારી ચાંદીની પાયલ કાળી પડી ગઈ છે તો ટુથપેસ્ટની મદદથી તેને ચમકાવી શકો છો. તેના માટે સફેદ ટુથપેસ્ટ હોય તે જ ઉપયોગમાં લેવું જેલવાળું ટુથપેસ્ટ કામ નહીં આવે. સૌથી પહેલા સફેદ ટુથપેસ્ટને ઘરેણા પર સારી રીતે લગાવો અને પછી બ્રશની મદદથી તેને સાફ કરો. ત્યારબાદ ઘરેણાને સુકા કપડાથી સાફ કરી લો. તમારા ઘરેણા ચમકી જશે.
એલ્યૂમિનિયમ ફોઈલ અને મીઠાનું પાણી
એલ્યૂમિનિયમ ફોઈલનો ઉપયોગ આજ સુધી તમે ભોજન પેક કરવામાં કર્યો હશે પરંતુ તેની મદદથી ચાંદીના ઘરેણા પણ સાફ કરી શકાય છે. સૌથી પહેલા એક વાટકીમાં ગરમ પાણી ભરો અને તેમાં એલ્યૂમિનિયમ ફોઈલનો ટુકડો મુકો. પછી તેમાં 1 ચમચી મીઠું અને બેકિંગ સોડા ઉમેરો. આ મિશ્રણમાં 10 મિનિટ ચાંદીની વસ્તુ પલાળી રાખો. પછી આભૂષણને બ્રશ વડે ઘસી નોર્મલ પાણીથી વોશ કરી કોરા કરી લો.
વિનેગર
ચાંદીને સાફ કરવા માટે વિનેગરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. 1 વાટકીમાં વિનેગર લઈ તેમાં 2 ચમચી બેકિંગ સોડા ઉમેરી આ મિશ્રણમાં ચાંદીના ઘરેલા પલાળી રાખો. 2 થી 3 કલાક તેને પલાળી રાખો અને પછી તેને પાણીમાંથી કાઢી બ્રશ વડે ઘસી લો અને નોર્મલ પાણી થી સાફ કરી સુકા કપડાથી કોરા કરી લો.
Trending Photos