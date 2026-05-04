ચાંદી ₹6,800 પ્રતિ કિલો થઈ મોંઘી, સોનું થયું આટલું સસ્તું, જાણો આજના લેટેસ્ટ ભાવ
Today Gold Silver Price: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત વધઘટ થઈ રહી છે. વૈશ્વિક સંકેતોએ કિંમતી ધાતુઓના ભાવને સતત પ્રભાવિત કર્યા છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે આ વલણ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
Today Gold Silver Price: સોમવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં કિંમતી ધાતુઓના બજારમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો, જ્યારે સોના પર દબાણ આવ્યું. ચાંદીના ભાવ 6,800 રૂપિયા વધીને 2,49,500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ (બધા ટેક્સ સહિત) થયા. સ્થાનિક બજારમાં ઝવેરીઓ અને સ્ટોકિસ્ટો દ્વારા મજબૂત ખરીદીને કારણે આ વધારો થયો, જોકે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં દબાણ રહ્યું.
આ દરમિયાન, 99.9 ટકા શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો. ઓલ ઈન્ડિયા સરાફા એસોસિએશન અનુસાર, સોનું 2,000 રૂપિયા અથવા 1.3 ટકા ઘટીને 10 ગ્રામ (બધા ટેક્સ સહિત) 1,52,800 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું છે, જે 1,54,800 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતું
બજાર એક્સપર્ટ સૌમિલ ગાંધીના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારે મર્યાદિત વેપાર વચ્ચે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો કારણ કે બજારે વધતી જતી ઊર્જા કિંમતો અને યુએસ-ઈરાન વાટાઘાટોને લગતી અનિશ્ચિતતાઓની અસરનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું.
તેમણે કહ્યું કે ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવે એવી માન્યતા મજબૂત કરી છે કે વ્યાજ દર લાંબા સમય સુધી ઊંચા રહી શકે છે, અને વર્ષના અંત સુધીમાં વધુ કડક થવાની સંભાવના છે. આ પરિસ્થિતિએ યુએસ ડોલર અને ટ્રેઝરી યીલ્ડને મજબૂત બનાવ્યા છે, જેનાથી કિંમતી ધાતુઓ પર દબાણ આવ્યું છે.
વૈશ્વિક બજારમાં પણ નબળાઈ જોવા મળી હતી. સ્પોટ સિલ્વર 2.55 ટકા ઘટીને $73.43 પ્રતિ ઔંસ થયો છે, જ્યારે સોનું 1.07 ટકા ઘટીને $4,565.68 પ્રતિ ઔંસ થયું છે. પ્રવીણ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, આંતરરાષ્ટ્રીય સોનું હાલમાં $4,560 પ્રતિ ઔંસની આસપાસ વેપાર કરી રહ્યું છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાથી બજારમાં અનિશ્ચિતતા સર્જાઈ છે, ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે જ્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે "પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ" હેઠળ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં શિપિંગ સુરક્ષા વધારવાની યોજના જાહેર કરી ત્યારે શરૂઆતમાં તેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો.
પરંતુ યોજના વિશે સ્પષ્ટતાના અભાવે ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદીમાં વધારો થયો છે. વધુમાં, એક વરિષ્ઠ ઈરાની સાંસદે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં યુએસ હસ્તક્ષેપને યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન ગણાવીને ભૂ-રાજકીય તણાવમાં વધુ વધારો કર્યો છે, જેના કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં અસ્થિરતા ફેલાઈ છે.
