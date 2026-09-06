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5 દિવસમાં 8,000 રૂપિયા તૂટી ચાંદી, હાઈથી 1.82 લાખ રૂપિયા થઈ સસ્તી, સોનામાં પણ ઘટાડો

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 06, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:44 AM IST

Gold-Silver Rate Fall: ગયા અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. મલ્ટી-કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર, ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલો લગભગ 5,000 રૂપિયા ઘટ્યા હતા, જે તેના જીવનકાળના હાઈ લેવલથી 1.82 લાખ રૂપિયાથી વધુ ઘટી ગયા હતા. સોનાના વાયદાના ભાવમાં પણ આશરે 3,500 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામનો ઘટાડો થયો હતો. 
 

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Gold-Silver Rate Fall: સાપ્તાહિક ભાવ ફેરફારને જોતાં, MCX પર 5 ઓક્ટોબરની સમાપ્તિ તારીખ ધરાવતા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 28 ઓગસ્ટના રોજ 1,56,281 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. ગયા શુક્રવારે આખા દિવસના વેપાર પછી, કિંમતી ધાતુ 1,52,815 રૂપિયા પર આવી ગઈ હતી. આ રીતે, એક અઠવાડિયામાં સોનું 3,466 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સસ્તું થયું.  

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ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડાને જોતાં, અઠવાડિયા દરમિયાન તેમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. MCX ચાંદીનો ભાવ છેલ્લા શુક્રવારે, છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે, 2,42,444 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર બંધ થયો હતો, અને 4 ડિસેમ્બરની સમાપ્તિ તારીખ ધરાવતી આ ચાંદી 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઘટીને 2,37,500 રૂપિયા થઈ ગઈ હતી. આ ગણતરી કરતાં, એક અઠવાડિયામાં 1 કિલો ચાંદી 4,944 રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ છે.  

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ગયા સપ્તાહે ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા બાદ, કિંમતી ધાતુ તેના જીવનકાળના હાઈ લેવલ કરતાં પણ સસ્તી થઈ ગઈ છે. હકીકતમાં, જાન્યુઆરીના છેલ્લા સપ્તાહમાં, MCX પર ચાંદીના વાયદાના ભાવ પહેલી વાર ઐતિહાસિક 4 લાખ રૂપિયાના આંકને પાર કરીને 4,20,048 રૂપિયાની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા હતા. વર્તમાન ભાવની તુલનામાં, ચાંદી હવે આ હાઈ લેવલથી 1,82,548 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સસ્તી થઈ છે.  

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વાયદાના વેપાર પછી, હવે અઠવાડિયા દરમિયાન સ્થાનિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થયેલા ફેરફાર પર એક નજર કરીએ. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ, IBJA.com અનુસાર, 28 ઓગસ્ટના રોજ 24 કેરેટ સોનું 1,59,578 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું, જે ગયા શુક્રવારે ઘટીને 1,54,884 રૂપિયા પર આવી ગયું હતું. આનો અર્થ એ થયો કે કિંમતી પીળી ધાતુ 4,694 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઘટી ગઈ હતી. આ દરમિયાન, ચાંદીનો ભાવ અઠવાડિયામાં 8,436 રૂપિયા ઘટીને 2,43,892 રૂપિયાથી 2,35,456 રૂપિયા થયો હતો.  

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24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 154884 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે, ત્યારે સ્થાનિક બજારમાં વિવિધ ગુણવત્તાવાળા સોનાનો ભાવ 22 કેરેટ સોના માટે પ્રતિ 10 ગ્રામ 151170 રૂપિયા, 20 કેરેટ સોના માટે પ્રતિ 10 ગ્રામ 137850 રૂપિયા, 18 કેરેટ સોના માટે પ્રતિ 10 ગ્રામ 125460 રૂપિયા અને 14 કેરેટ સોના માટે પ્રતિ 10 ગ્રામ 99900 રૂપિયા છે.

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Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

TAGS:
Silver Price Fall
Gold rate

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