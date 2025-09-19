ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Silver Kada: આ રાશિના લોકોએ ન પહેરવું ચાંદીનું કડું, લાભને બદલે થવા લાગશે નુકસાન

Silver Kada Astrology: દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિની કામના કરે છે. તેના માટે તે ઘણા બધા ઉપાયો પણ કરે છે. માન્યતા છે કે ચાંદીનું કડું પહેરવાથી ભાગ્ય ચમકે છે. આ વાત સાચી પણ છે પરંતુ 3 રાશિના લોકો માટે ચાંદીનું કડુ શુભ નથી. આ લોકો ચાંદી પહેરે તો તેમને લાભને બદલે નુકસાન થઈ શકે છે.
 

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ચાંદી ચંદ્ર સાથે સંબંધિત છે. તેનાથી શીતળતા પ્રાપ્ત થાય છે અને માનસિક શાંતિ મળે છે. ચાંદી ઈમોશન્સને બેલેન્સ કરે છે. તેનાથી ક્રોધ ઓછો થાય છે.   

કુંડળીમાં ચંદ્ર અને શુક્ર સંબંધિત દોષ દુર થાય

એવું માનવામાં આવે છે કે ચાંદીનું કડું પહેરવાથી કુંડળીમાં ચંદ્ર અને શુક્ર સંબંધિત દોષ દુર થાય છે. ચાંદીનું કડુ પહેરવાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે અને ઊંઘ સારી આવે છે. ચાંદીનું કડુ પહેરવાથી વૈવાહિક જીવનમાં પ્રેમ જળવાઈ રહે છે.   

લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થાય

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ચાંદીનું કડું ધારણ કરવાથી લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થાય છે અને ઘરમાં ધન-ધાન્યની ખામી રહેતી નથી. કાર્યક્ષેત્રમાં પણ પ્રગતિ થાય છે.   

સોમવાર કે શુક્રવાર

ચાંદીનું કડુ સોમવાર કે શુક્રવારે પહેરવું જોઈએ. તેનાથી ચંદ્ર મજબૂત થાય છે અને ધનલાભ પણ થાય છે. પુરુષોએ ચાંદીનું કડું જમણા હાથમાં પહેરવું અને મહિલાઓએ ડાબા હાથમાં પહેરવું જોઈએ.   

મેષ, સિંહ અને ધન રાશિ

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ચાંદી જલ તત્વ સંબંધિત હોય છે તેથી અગ્નિ તત્વની રાશિઓ માટે તે શુભ નથી. એટલા માટે જ કહેવાય છે કે મેષ, સિંહ અને ધન રાશિના લોકોએ ચાંદીનું કડું ન પહેરવું. તેમના માટે ચાંદી શુભ નથી. આ રાશિના લોકો ચાંદી પહેરે તો તેમને નુકસાન, દરિદ્રતા અને હેલ્થ પ્રોબ્લેમનો સામનો કરવો પડે છે.  

