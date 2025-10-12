Silver Ring: આ રાશિના લોકો અંગૂઠામાં પહેરે ચાંદીની વીંટી તો લાભ થાય, જાણો કઈ રાશિના લોકોએ ન પહેરવી
Silver Ring: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ચાંદીની વીંટી પહેરવાના ઘણા ફાયદા ગણાવેલા છે. તેનાથી માનસિક શાંતિ, સ્થિરતા, પ્રસન્નતા અને અપાર ધનના આશીર્વાદ મળે છે. આજે તમને જણાવીએ ચાંદીની વીંટી સૌથી વધુ ફાયદો કઈ રાશિઓને કરાવે.
ચંદ્ર અને શુક્ર ગ્રહ
ચાંદીની વીંટીનો સંબંધ ચંદ્ર અને શુક્ર ગ્રહ સાથે છે. ચંદ્રનો સંબંધ માનસિક શાંતિ અને માતા સાથે હોય છે. શુક્ર સમૃદ્ધિ અને વિલાસતાનો કારક દર્શાવે છે. ચાંદી પહેરવાથી ચંદ્ર અને શુક્ર બંને ગ્રહ મજબૂત થાય છે.
બુધ અને શનિ ગ્રહનો અશુભ દોષ
અંગૂઠામાં ચાંદીની વીંટી પહેરવાથી બુધ અને શનિ ગ્રહનો અશુભ દોષ ઓછો થાય છે. ભાગ્ય મજબૂત થાય છે. ધન-વૈભવ વધે છે અને રોગ પ્રતિરોધક ક્ષમતા વધે છે. બુધ ગ્રહ મજબૂત થાય છે.
ચાંદીની વીંટી
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ચાંદીની વીંટી કર્ક, વૃશ્ચિક અને મીન રાશિ માટે શુભ છે. સાથે જ વૃષભ અને તુલા રાશિના જાતકો માટે ચાંદીની વીંટી શુભ છે.
કરિયરમાં લાભ
ચાંદીની વીંટી પહેરવાથી કરિયરમાં લાભ થાય છે. પદોન્નતિના યોગ બને છે. મેરિડ લાઈફમાં ખુશહાલી રહે છે અને ધન સમૃદ્ધિ વધે છે.
જમણા હાથના અંગૂઠામાં
જો કે ચાંદીની વીંટી મેષ, સિંહ, ધન રાશિના લોકો માટે ચાંદીની વીંટી અશુભ હોય છે. આ લોકોને ચાંદી શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક સમસ્યા કરે છે.ચાંદીની વીંટી સોમવારે સવારના સમયે જમણા હાથના અંગૂઠામાં પહેરવી જોઈએ. વીંટી પહેરતા પહેલા કાચા દૂધ કે ગંગાજળથી ધોઈ લેવી.
