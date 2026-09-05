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સ્માર્ટફોનની પણ હોય છે એક્સપાયરી ડેટ! આ રીતે જાણો તમારો ફોન ક્યારે થઈ જશે આઉટડેટેડ

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 05, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:00 PM IST

How to Check Phone is Outdated: ફોન આપણા જીવનનો જરૂરી ભાગ બની ચૂક્યો છે. કૉલિંગ, બેન્કિંગ, પેમેન્ટથી લઈને ઘણા જરૂરી કામ મોબાઈલથી જ થાય છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે સ્માર્ટફોનની પણ એક પ્રકારની એક્સપાયરી ડેટ હોય છે? જાણો કેવી રીતે ચેક કરવી તમારા મોબાઈલની એક્સપાયરી અને તેનાથી જોડાયેલા ખતરા. ફોનની ઉંમર માત્ર તેની ખરીદીની તારીખથી નક્કી થતી નથી. OS અને સિક્યોરિટી અપડેટ બંધ થવાથી ફોન આઉટડેટેડ થઈ શકે છે.

ફોન ક્યારે એક્સપાયર થયેલો માનવામાં આવે છે?1/6

ફોન ક્યારે એક્સપાયર થયેલો માનવામાં આવે છે?

સ્માર્ટફોનની એક્સપાયરી કોઈ પેક્ડ ફૂડની જેમ નક્કી થતી નથી. ફોનને તેની ઉંમરના બદલે કેટલાક અન્ય ફેક્ટર્સના આધારે આઉટડેટેડ માનવામાં આવે છે. ઘણા રિપોર્ટ્સ મુજબ, ફોનની એક્સપાયરીનો અંદાજ તેના સોફ્ટવેર સપોર્ટ અને અન્ય જરૂરી પાસાઓ પરથી લગાવી શકાય છે.  

સ્માર્ટફોન ક્યારે આઉટડેટેડ થઈ જાય છે?2/6

સ્માર્ટફોન ક્યારે આઉટડેટેડ થઈ જાય છે?

જ્યારે કોઈ સ્માર્ટફોનને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ (OS) અને સિક્યોરિટી અપડેટ મળવાનું બંધ થઈ જાય છે, ત્યારે તેને આઉટડેટેડ માનવામાં આવે છે. આવા ફોનમાં સમયની સાથે નવા ફીચર્સ અને જરૂરી સિક્યોરિટી સુધારા મળવાનું પણ બંધ થઈ શકે છે.  

આ રીતે ચેક કરો સિક્યોરિટી અપડેટ3/6

આ રીતે ચેક કરો સિક્યોરિટી અપડેટ

તમારા Android સ્માર્ટફોનમાં સિક્યોરિટી અપડેટની સ્થિતિ જોવી ખૂબ જ સરળ છે. આ માટે Security/Privacy અને પછી Security Update માં જાઓ અને અહીં છેલ્લી સિક્યોરિટી અપડેટની તારીખ ચેક કરો. આનાથી તમને ખબર પડી જશે કે ફોનને હાલમાં અપડેટ મળ્યું છે કે નહીં.

કંપનીના પોર્ટલ પરથી પણ મળશે માહિતી4/6

કંપનીના પોર્ટલ પરથી પણ મળશે માહિતી

સિક્યોરિટી અપડેટની માહિતી મેળવવાની બીજી એક રીત છે. તમે તમારા સ્માર્ટફોન કંપનીના સત્તાવાર પોર્ટલ પર જઈને જોઈ શકો છો કે તમારા મોડલને કેટલા વર્ષ સુધી OS અને સિક્યોરિટી અપડેટ મળવાના છે. આનાથી ફોનના સોફ્ટવેર સપોર્ટની અવધિનો અંદાજ લગાવી શકાય છે.

બેટરી હેલ્થ પણ ચેક કરો5/6

બેટરી હેલ્થ પણ ચેક કરો

જૂના સ્માર્ટફોનની સ્થિતિ જાણવા માટે તેની બેટરી હેલ્થ પણ જોવી જરૂરી છે. iPhone માં બેટરી હેલ્થ ચેક કરવાનો વિકલ્પ સરળતાથી મળી જાય છે. જોકે, ઘણા Android સ્માર્ટફોનમાં બેટરી હેલ્થ જોવાનો સીધો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ હોતો નથી.  

અપડેટ બંધ થવા પર શું ખતરો છે?6/6

અપડેટ બંધ થવા પર શું ખતરો છે?

સિક્યોરિટી અપડેટ મળવાનું બંધ થયા પછી લગભગ એક વર્ષ સુધી સ્માર્ટફોનની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સુરક્ષિત રહી શકે છે, પરંતુ તે પછી ધીમે-ધીમે તેની સિક્યોરિટી લેયર નબળી થતી જાય છે. તેની અસર બેન્કિંગ અને UPI જેવી સંવેદનશીલ એપ્સ પર પણ પડી શકે છે. સિક્યોરિટી પેચ જૂના હોવાને કારણે હેકિંગ અને ડેટા ચોરીનો ખતરો વધી શકે છે.  

TAGS:
Tech
technology
how to check phone is outdated
smartphone expiry date
smartphone outdated

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