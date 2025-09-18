Surya Grahan 2025: 21 સપ્ટેમ્બરે થનારું સૂર્યગ્રહણ 3 રાશિવાળાના જીવનમાં ચમત્કાર કરશે! સોના-ચાંદીથી તિજોરીઓ છલકાશે
Surya Grahan 2025 Zodiac Sign: વર્ષનું અંતિમ સૂર્ય ગ્રહણ 21 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ રાતે 11 વાગ્યાથી શરૂ થઈને મોડી રાત 3.23 કલાક સુધી રહેશે. જ્યોતિષ મુજબ આ ગ્રહણથી 3 રાશિવાળાનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
21 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ થનારું સૂર્યગ્રહણ અ વર્ષનું અંતિમ સૂર્યગ્રહણ હશે. આ ગ્રહણ આશ્વિન અમાવસ્યાના દિવસે કન્યા રાશિ અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં લાગવા જઈ રહ્યું છે. ગ્રહણ દરમિયાન સૂર્ય, ચંદ્રમા અને બુધ ત્રણેય કન્યા રાશિમાં રહેશે તો મીન રાશિમાં બેઠેલા શનિ દેવની તેમના પર પૂર્ણ દ્રષ્ટિ હશે. આ સૂર્યગ્રહણ કઈ રાશિવાળાનું ભાગ્ય ચમકાવશે તે ખાસ જાણો.
વૃષભ રાશિવાળા માટે શુભ છે ગ્રહણ
સૂર્ય ગ્રહણ વૃષભ રાશિના જાતકો પર ખુબ જ શુભ પ્રભાવ પાડશે. તમારા જીવનમાં અનેક ચમત્કારિક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. અધૂરા કાર્યો પૂરા થશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. ભાગ્યનો દરેક કામમાં સાથ મળશે. બિઝનેસમાં પણ તગડો નફો થશે.
સિંહ રાશિવાળાની આવક વધશે
સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ આ વર્ષનું છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ શાનદાર રહેશે. તમારી આવક વધશે. જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળશે. નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો. સોના ચાંદીની ખરીદીના પણ યોગ છે.
તુલા રાશિવાળા ખુબ કમાશે પૈસા
તુલા રાશિના જાતકો માટે પણ વર્ષનું આ અંતિમ સૂર્યગ્રહણ ખુબ શાનદાર સાબિત થશે. જીવનમાં જે પણ પરેશાનીઓ ચાલતી હશે તે દૂર થઈ શકે છે. નવી જમીન ખરીદવાના યોગ છે. બધુ મળીને સમય ખુબ અનુકૂળ જોવા મળી રહ્યો છે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
