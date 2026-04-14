આજથી આ રાશિઓના દુ:ખના દિવસો શરૂ ! 1 વર્ષ સુધી રહેવું પડશે સતર્ક, થઈ શકે છે ધનહાનિ

Solar New Year 2026 : આજથી સૌર નવું વર્ષ શરૂ થયું. આ સૌર નવું વર્ષ 14 એપ્રિલ, 2026થી 13 એપ્રિલ, 2027 સુધી ચાલશે. જ્યોતિષીઓ જણાવે છે કે આ સૌર નવા વર્ષ દરમિયાન ત્રણ ચોક્કસ રાશિના વ્યક્તિઓએ સાવધાની સાથે આગળ વધવું પડશે.
 

Updated:Apr 14, 2026, 09:28 PM IST

1/5
image

Solar New Year 2026 : ગ્રહોના રાજા સૂર્ય આજે મેષ રાશિમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે. સૂર્ય 15 મે સુધી આ રાશિમાં રહેશે. આ રાશિમાં સૂર્યને ઉચ્ચ માનવામાં આવે છે. જ્યારે સૂર્ય મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે આ ઘટનાને મેશ સંક્રાંતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસ સૌર નવા વર્ષની શરૂઆત છે. આ સૌર નવા વર્ષ દરમિયાન કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવનો અનુભવ થવાની સંભાવના છે.

વૃષભ રાશિ

2/5
image

આ સૌર નવા વર્ષ દરમિયાન વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓના ખર્ચમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. આવકમાં પણ ઘટાડો થઈ શકે છે. નાણાકીય અછત તમને આખા વર્ષ દરમિયાન મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. ભાવનાત્મક રીતે પણ તમને નોંધપાત્ર ઉતાર-ચઢાવ અને અસ્થિરતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમને નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. 

મીન રાશિ

3/5
image

તમે તમારા નાણાકીય, સ્વાસ્થ્ય અને વ્યક્તિગત જીવન અંગે કેટલીક ચિંતાઓનો અનુભવ કરી શકો છો. તમારે પૈસા કમાવવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્નો કરવા પડશે. સંપત્તિ બચાવવા અથવા એકઠી કરવી પણ તમારા માટે થોડી પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. તેથી, તમારે તમારું ધ્યાન નાણાકીય બચત પર કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તમારા પારિવારિક જીવનમાં થોડી અશાંતિ અથવા ઉથલપાથલનો અનુભવ થઈ શકે છે.   

કન્યા રાશિ

4/5
image

આ સૌર નવું વર્ષ કન્યા રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે નવા પડકારો અને સંઘર્ષો લાવી શકે છે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં વિલંબ થવાની સંભાવના છે. તમારા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં તમને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડશે. સરકાર સંબંધિત બાબતોમાં અવરોધો ઉભા થશે. જોકે, જો તમે સાવધાની સાથે આગળ વધશો તો તમે કારકિર્દીના મોરચે ઉદ્ભવતા પડકારોનો સફળતાપૂર્વક સામનો કરી શકશો. આ વર્ષે નવી નોકરી લેવાનું નવો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું અથવા કોઈપણ નવું વ્યાપારી સાહસ શરૂ કરવાનું ટાળો.  

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.      

Trending Photos