Soup For Weight Loss: વર્કઆઉટ વિના ઓછું થશે વજન, રોજ રાત્રે ડિનરમાં પીવા લાગો આ સૂપ
Soup For Weight Loss: જો તમે વજન ઓછું કરવા માંગો છો પણ વર્કઆઉટ કરી શકતા નથી તો તમને વર્કઆઉટ વિના વજન ઓછું કરવાની સરળ રીત જણાવીએ. વર્કઆઉટ કરવાની મહેનત ન કરવી હોય તો તમે ડાયટમાં આ સૂપ સામેલ કરી લો. રોજ રાત્રે ભારે ખોરાક ખાવાને બદલે આ સૂપ પીવાનું શરુ કરો. આ સૂપ ઝડપથી વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
વેજીટેબલ સૂપ
વજન ઓછું કરવા માટે તમે રાત્રે વેજીટેબલ જ્યૂસ પી શકો છો. આ સૂપમાં ગાજર, કોબી, બીન્સ, દૂધ, ડુંગળી જેવા શાક ઉમેરવા. આ સૂપ વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરશે.
દૂધીનું સૂપ
વજન ઓછું કરવા માટે તમે દૂધીનું સૂપ પણ પી શકો છો. દૂધીના સૂપમાં 90 ટકા પાણી હોય છે જે શરીરને રાત્રે હાઈડ્રેટ રાખવામાં મદદ કરે છે. દૂધીનું સૂપ ફેટી લીવર, પેટના સોજાની સમસ્યા ઓછી કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
મગની દાળનું સૂપ
વજન ઓછું કરવું હોય તો સપ્તાહમાં 2 વખત મગની દાળનું સૂપ પીવાનું રાખો. મગની દાળનું સૂપ પ્રોટીનથી ભરપુર હોય છે. તેમાં ફેટ ઓછું હોય છે. આ સૂપ પીવાથી વજન ઝડપથી ઓછું થઈ શકે છે.
ટમેટાનું સૂપ
ટમેટામાં લાઈકોપીન હોય છે ટમેટાનું સૂપ ફેટ સેલ્સ ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે. ટમેટાનું સૂપ પીવાથી બ્લોટિંગ ઓછું થાય છે. ટમેટાનું સૂપ ડિનર માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે.
પાલકનું સૂપ
પાલકની ભાજી આયરન, મેગ્નેશિયમથી ભરપુર હોય છે. પાલકનું સૂપ હોર્મોન બેલેન્સ કરવામાં મદદ કરે છે. પાલકના સૂપમાં કેલેરી ઓછી હોય છે. આ સૂપ મહિલાઓ માટે બેસ્ટ છે.
