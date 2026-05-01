સ્પષ્ટ કેતુનું મઘા નક્ષત્રના ગોચર કરવાથી આ 4 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત, થશે અચાનક ધનલાભ અને કરિયરમાં મળશે મોટી સફળતા!
Spasht Ketu Gochar in Magha Nakshatra Third Pada: સ્પષ્ટ કેતુનું મઘા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં ગોચર કરવું આ 4 રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જાતકોને અચાનક ધન થશે અને કરિયરમાં પ્રગતિના સંકેતો પણ મળી રહ્યા છે.
સ્પષ્ટ કેતુનું મઘા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં ગોચર ક્યારે કરશે?
સ્પષ્ટ કેતુનું મઘા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં ગોચર 29 મે 2026 શુક્રવારના રોજ સવારે 10:16 વાગ્યે થવાનું છે. સ્પષ્ટ કેતુનું મઘા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં સંચરણ 30 જૂન 2026 સુધી કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, મઘા નક્ષત્રના તૃતીય પદના સ્વામી બુધ છે. સ્પષ્ટ કેતુનું આ નક્ષત્ર ગોચર 4 રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
વૃષભ રાશિ
સ્પષ્ટ કેતુનું મઘા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકોને શુભ પરિણામ આપશે. નવી નોકરીના માર્ગો ખુલશે અને વેપારમાં મોટી ડીલ હાથ લાગી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં સકારાત્મક પરિણામો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ધન લાભની તકો ઊભી થશે અને પરિવારમાં સુખ-શાંતિ આવશે.
કન્યા રાશિ
સ્પષ્ટ કેતુનું આ ગોચર કન્યા રાશિના જાતકો માટે લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક મજબૂતી વધશે અને કરિયરમાં ઝડપથી પ્રગતિના સંકેતો છે. કલા અને સર્જનાત્મક કાર્યો તરફ ઝુકાવ વધશે. બિઝનેસમાં રોકાણ કરવાથી લાભ થઈ શકે છે. જાતકોને અનેક માર્ગોથી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે કેતુનું આ નક્ષત્ર ગોચર લાભના નવા દ્વાર ખોલશે. જાતકોને પોતાનું અટકેલું ધન પરત મળી શકે છે. ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે અને કાર્યો પૂરા કરવામાં જાતકો વધુ સક્રિય રહેશે. ધન કમાવવામાં મોટી સફળતા મળશે અને મિત્રોનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે કેતુનું ગોચર સફળતા અને પ્રગતિનું કારક બની શકે છે. જો કે, થોડા ઉતાર-ચઢાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે, પરંતુ બિઝનેસમાં મોટો લાભ થવાની શક્યતા છે. રોકાણથી સારું રિટર્ન મળવાના સંકેત છે અને જાતક નવું વાહન ખરીદી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
