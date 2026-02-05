યોગીની નગરી યુપીથી ખાસ અહેવાલ : તાજનગરી આગ્રામાં હિન્દુ ભગાવોના ભયાનક દ્રશ્યો જુઓ
UP News : ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ જે કહી રહ્યા છે, તાજનગરી આગ્રામાં તેનાથી પણ વધુ ભયાનક દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે. એક મુસ્લિમ શખ્સે કમલાનગર વિસ્તારના હિંદુ પરિવારોનું જીવવું હરામ કરી દીધું છે. પરિસ્થિતિ એટલી હદે વણસી છે કે લોકોને અહીં એક-એક દિવસ પસાર કરવો ભારે પડી રહ્યો છે. આખરે કંટાળીને તેઓએ ઘર છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે અને ઘરની બહાર 'મકાન વેચવાનું છે' તેવા પોસ્ટર લગાવી દીધા છે.
દીવાલ પર પોસ્ટર છે... બારીઓ પર પોસ્ટર છે... દરવાજા પર પોસ્ટર છે... આવા એક-બે નહીં પણ પૂરા 40 ઘરો છે જ્યાં મકાન વેચવાના પોસ્ટર લાગ્યા છે. આ ઘરોમાં ડોક્ટરો, એન્જિનિયરો અને મોટા વેપારીઓ રહે છે, જેઓ હવે પોતાના સપનાનું ઘર છોડીને ભાગવા મજબૂર બન્યાં છે.
આ પાછળનું કારણ છે. એક દબંગ મુસ્લિમ યુવક, જે આ જ વિસ્તારમાં ભાડાના મકાનમાં રહે છે. નામ છે સની. નાની નાની વાતોમાં ગાળાગાળી કરવી, મારપીટ કરવી, ગમે તેના ઘરમાં ઘૂસી જવું, તોડફોડ કરવી અને મહિલાઓની છેડતી કરવી... આ સિવાય હિંદુ પરિવારોના ઘર પાસે માંસ અને હાડકાના ટુકડા ફેંકવા, આ બધું સની માટે સામાન્ય વાત છે. સનીની આ ગુંડાગીરીથી પરેશાન કમલાનગરના હિંદુઓ હવે મકાન વેચીને અહીંથી પલાયન થવા તૈયાર થયા છે.
ઘરો પર પોસ્ટર લાગવાની ખબર પડતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે લોકોને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને જબરદસ્તી પોસ્ટરો હટાવી દીધા. જોકે, પોલીસની આ કાર્યશૈલીને લઈને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ છે. લોકોનો આરોપ છે કે વારંવાર ફરિયાદ કરવા છતાં પોલીસ કોઈ કડક કાર્યવાહી કરી રહી નથી.
નવાઈની વાત તો એ છે કે સની પોતે એક મુસ્લિમ મહિલાના ઘરમાં ભાડે રહે છે. તેની દબંગાઈનો આલમ એવો છે કે તેણે માત્ર 10-15 દિવસ માટે આ રૂમ ભાડે રાખ્યો હતો, પરંતુ 10 વર્ષ વીતી જવા છતાં તેણે મકાન ખાલી કર્યું નથી. કમલાનગરના લોકોનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી તેમને સુરક્ષાનો ભરોસો અને સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ નહીં મળે, ત્યાં સુધી તેઓ શાંત નહીં બેસે. વિસ્તારમાં 'યોગીજી ન્યાય અપાવો' ના નારાઓ ગુંજી રહ્યા છે.
યુપીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને લઈને સીએમ યોગીનું વલણ એકદમ સ્પષ્ટ છે. કાયદા સાથે રમત કરનારાઓને અહીં બક્ષવામાં આવતા નથી. કમલાનગરમાં રહેતા સનીએ સીએમ યોગીનો આ મેસેજ સાંભળી લેવો જોઈએ. સીએમ યોગીની આ વાત કદાચ સનીએ સાંભળી નથી... જો સાંભળી હોત તો તેણે હિંદુઓ સાથે આવું ગેરવર્તન અને ગુંડાગીરી કરવાની હિંમત ન કરી હોત. હવે જ્યારે તેણે ગુનો કર્યો છે, તો તેણે તેનું પરિણામ ભોગવવા પણ તૈયાર રહેવું પડશે.
