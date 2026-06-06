/એસટી વિભાગ કરશે ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરની 8917 જગ્યાઓ માટે ભરતી, જાણો પગાર અને લાયકાત

GSRTC Recruitment 2026: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર સરકારી નોકરી માટેની સોનેરી તક આવી છે. ગજુરાતના એસટી વિભાગ GSRTC માં ડ્રાઈવર કંડક્ટરની ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. સરકાર દ્વારા રાજ્યભરમાં 4318 કન્ડક્ટર અને 4599 ડ્રાઈવરની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની ભરતી કરવામાં આવનાર છે. જાણો કેટલા ઉમેદવારોની ભરતી થશે, સરકારી નોકરી માટે કેવી રીતે ફોર્મ ભરવું, કેટલો પગાર મળશે, અને કંડક્ટર-ડ્રાઈવર માટે કેટલી લાયકાયની જરૂર છે.
પસંદગી પામનાર ઉમેદવારોને ડ્રાઈવર કક્ષામાં પાંચ વર્ગ માટે માસિક રૂ.૨૬,૦૦૦/- ફિક્સ પગાર પર કરાર આધારિત નિમણૂંક અપાશે. તેઓને નિયમાનુસાર મળવાપાત્ર ભથ્થા કે લાભ સિવાયના કોઇપણ ભથ્થા કે લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નહી. ત્યાર બાદ પાંચ વર્ગની સેવાઓ સંતોષકારક રીતે પુરી થયા બાદ ડ્રાઈવર કક્ષાનો જે પગાર હશે તે મળશે. આ ભરતી માટે સૌથી અગત્યની શરત 4 વર્ષ જૂનું Heavy Vehicle Licence + PSV Badge + 4 વર્ષનો Heavy Vehicle Driving Experience જરૂરી છે. આ ત્રણેય શરતો પૂર્ણ ન કરતી અરજી રદ થઈ શકે છે.
અરજી માત્ર OJAS વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે. આ માટે OJAS Gujarat Portal ઉપલબ્ધ છે .વધુ માહિતી માટે GSRTC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પણ માહિતી ઉપલબ્ધ છે. એટી વિભાગમા આ ભરતી અંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા એક્સ પર ટ્વિટ કરીને જાણ કરવામાં આવે છે. જે બતાવે છે કે ગુજરાતમા આગામી સમયમા રોજગારીની દિશામાં નવી તકો ખૂલશે.