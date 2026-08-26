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કુકૂ કોહલીની અંતિમયાત્રામાં બોલિવૂડ કલાકારો પહોંચ્યા: અરુણા ઈરાની ભાવુક, કેટરિના-વિક્કીએ આપી શ્રદ્ધાંજલિ

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 26, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:20 PM IST

ફિલ્મમેકર કુકૂ કોહલીનું 77 વર્ષની ઉંમરે નિધન થઈ ગયું છે. 26 ઓગસ્ટે મુંબઈના ઓશિવારા સ્મશાન ઘાટમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર થયા. આ દરમિયાન અરૂણા ઈરાની ભાવુક જોવા મળ્યા હતા. તો કેટરીના કેફ, વિક્કી કૌશલ અને રોહિત શેટ્ટી પણ અંતિમ વિદાય આપવા માટે પહોંચ્યા હતા.

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ફિલ્મમેકર કુકૂ કોહલીનું 77 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું હતું. તેઓ ફૂલ ઔર કાંટે જેવી ફિલ્મ માટે ખાસ જાણીતા હતા. આ ફિલ્મથી અજય દેવગને બોલીવુડમાં પર્દાપણ કર્યું હતું. કુકૂ કોહલીએ 25 ઓગસ્ટે મુંબઈમાં અઁતિમ શ્વાસ લીધા હતા. આજે તેમના અંતિમ સંસ્કાર મુંબઈના ઓશિવારા સ્મશાન ઘાટમાં કરવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન અનેક ફિલ્મી સિતારાઓ તેમને અંતિમ વિદાય આપવા પહોંચ્યા હતા.

 

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ડાયરેક્ટર રોહિત શેટ્ટી પણ કુકૂ કોહલીને અંતિમ વિદાય આપવા માટે પહોંચ્યા હતા

 

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રઝા મુરાદ પણ અંતિમ વિદાય આપવા પહોંચ્યા હતા

 

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 કુકૂ કોહલીને અંતિમ વિદાય આપવા માટે કેટરીના કેફ પણ પહોંચી. સાથે અભિનેતા વિક્કી કૌશલ પણ ઓશિવારા સ્મશાન ઘાટ પહોંચ્યા હતા. વિક્કીના પિતા અને જાણીતા એક્શન ડાયરેક્ટર શામ કૌશલ પણ સાથે હતા.

 

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કુકૂ કોહલીના નિધનથી બોલીવુડમાં શોક છવાયો છે. ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના અનેક દિગ્ગજોએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

 

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કુકૂ કોહલીના પત્ની અને અભિનેત્રી અરૂણા ઈરાની પતિના નિધનથી દુખી જોવા મળ્યા. અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન તેઓ ખુદને સંભાળી શક્યા નહીં.

 

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 પરિવારના સભ્યોએ તેમને સહારો આપી સ્મશાન ઘાટ લઈ ગયા હતા. આ દરમિયાન તેમના ચહેરા પર પતિને ગુમાવવાનો ગમ જોવા મળ્યો.

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 કુકૂ કોહલીના અંતિમ સંસ્કારમાં શબાના આઝમી અને જાવેદ અખ્તર પણ હાજર રહ્યાં હતા.

 

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 રામપાલ યાદવે ભીની આંખે આપી અંતિમ વિદાય.

TAGS:
Kuku Kohli Funeral

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