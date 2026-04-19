આ આગાહીથી બચીને રહેજો! ગરમીની વચ્ચે હવે ફરી એકવાર મેઘરાજાની એન્ટ્રી, હવામાન વિભાગ-અંબાલાલનું એલર્ટ
Gujarat Rain Agahi: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમીની વચ્ચે હવે ફરી એકવાર મેઘરાજાની એન્ટ્રી થવા જઈ રહી છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાને કારણે આગામી ત્રણ દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 19 થી 21 એપ્રિલ દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
ગુજરાતમાં એક તરફ ગરમી લોકોને દઝાડી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ રાજ્યના હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર રાજ્યમાં આજથી સતત ત્રણ દિવસ સુધી કમોસમી વરસાદ એટલે કે 'માવઠું' પડી શકે છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાને કારણે પવન સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગે 19 થી 21 એપ્રિલ દરમિયાન વિવિધ જિલ્લાઓ માટે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. 19 એપ્રિલે અમરેલી, ભાવનગર, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર અને દાહોદમાં પવન સાથે હળવા વરસાદની આગાહી છે. 20 એપ્રિલે અમરેલી, ભાવનગર, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર અને દાહોદ ઉપરાંત તાપી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ માવઠું પડી શકે છે અને 21 એપ્રિલે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો જેમ કે અમરેલી, ભાવનગર, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, સુરત અને ભરૂચમાં વરસાદી માહોલ રહેશે.
અંબાલાલ પટેલે પણ કમોસમી વરસાદ અને ગરમીને લઈને મહત્વના સંકેતો આપ્યા છે. 19 થી 21 એપ્રિલ દરમિયાન રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંત અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં પણ ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની શક્યતા રહેશે. 20 એપ્રિલ બાદ ગરમીનો પારો વધશે. ખાસ કરીને કચ્છ અને મધ્ય ગુજરાતમાં હીટવેવ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં દરિયાઈ ભેજને કારણે બફારો વધશે, જેનાથી નાગરિકોને અસહ્ય ઉકળાટનો અનુભવ થશે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અખાત્રીજની આસપાસ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં પ્રિ-મોન્સૂન પ્રવૃત્તિ સક્રિય થશે. જેના કારણે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા અને પંચમહાલ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને મે મહિનામાં ગાજવીજ સાથે અચાનક વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. 28 એપ્રિલથી પશ્ચિમ વિક્ષેપ (Western Disturbance) ની અસરના કારણે હવામાનમાં ફરી એકવાર ફેરફાર જોવા મળશે. આ પશ્ચિમ વિક્ષેપની અસરથી મે મહિનાની શરૂઆતમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ જામી શકે છે.
