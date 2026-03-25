આ આગાહીથી બચીને રહેજો! આ જિલ્લામાં આંધી-તોફાન સાથે માવઠું બોલાવશે ભુક્કા, હવામાન વિભાગ-અંબાલાલનું એલર્ટ

Gujarat Rain Forecast: ઉનાળાની આકરી ગરમી વચ્ચે અચાનક માવઠાનો માર. એક તરફ લોકો પરસેવે રેબઝેબ થઈ રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ખેડૂતની આંખોમાંથી આંસુઓની નદીઓ વહી રહી છે. ગુજરાતનું હવામાન જાણે શું કરવા બેઠુ છે તે જ સમજાતું નથી. ઉનાળો છે કે ચોમાસું? સમજાતું નથી. હજુ બે-ત્રણ દિવસ પહેલા જ માવઠાનો મારથી ખેડૂત બેઠો થઈ શક્યો નથી ત્યાં ફરી ડરામણી આગાહી આવી છે. ફરી ક્યાં પડવાનો છે વરસાદ? શું કરી અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગે આગાહી? ચાલો જાણીએ.

Updated:Mar 25, 2026, 07:25 PM IST

ઉનાળાની આકરી ગરમી વચ્ચે ફરી એકવાર અચાનક માવઠાની આગાહી સામે આવી છે. જાણે આકાશ ખેડૂતોની સાથે વારે વારે દગો કરી રહ્યું છે. ઉનાળાની આકરી ગરમી પડી છે, લોકો પરસેવે રેબઝેબ છે. પણ જગતનો તાત આસુઓથી રેબઝેબ છે. એક માવઠું પૂરું થતું નથી ત્યાં બીજું આવી જાય છે. સમજાતું જ નથી કે, આ ઉનાળો છે કે ચોમાસુ? 

રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી હવામાનમાં ભારે પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. હજી થોડા દિવસો પહેલા જ કમોસમી વરસાદ અને ભારે પવને વિનાશ વેર્યો હતો. લીલાછમ લહેરાતો પાક જમીન પણ જાણે સુઈ ગયો. ખેડૂતોને લાખોનું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. આ આંચકાથી ખેડૂત હજી બેઠા થઈ શક્યા નથી, ત્યાં ફરી એક નવી ચિંતા સામે આવી છે.

હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, 29 અને 30 માર્ચે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ફરી કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. 29 માર્ચે બનાસકાંઠા અને કચ્છમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ જ દિવસે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે. 30 માર્ચે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદમાં વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે 26થી 28 માર્ચ દરમિયાન ગરમીનો પ્રકોપ વધવાની શક્યતા છે.

તો હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ચેતવણી આપી છે કે, આગામી 10 દિવસ સુધી હવામાન પર ખાસ નજર રાખવી જરૂરી છે. અંબાલાલે કહ્યું છે કે, 28 માર્ચથી 2 એપ્રિલ દરમિયાન મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થઈ શકે છે. જેના કારણે ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં પવન સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ગુજરાતના મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠામાં પણ માવઠાની અસર જોવા મળી શકે છે. પવનની ગતિ 40 થી 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. જે ખેતી માટે વધુ નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે.

ખેડૂતો માટે ખાસ સૂચના છે કે, ખેતરમાં કે માર્કેટીંગ યાર્ડમાં પડેલો પાક સુરક્ષિત રાખો. પાક પલળે નહીં તે માટે તાત્કાલિક ઢાંકી દેવાની વ્યવસ્થા કરો. એક પછી એક માવઠાના માર વચ્ચે ખેડૂત પરિસ્થિતિ સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે. શું ફરી એકવાર કુદરતનો કહેર વરસશે?

