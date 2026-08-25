/રક્ષાબંધનના દિવસે સ્ટોક માર્કેટ ચાલુ રહેશે કે બંધ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

Stock Market Holiday : આ વર્ષે 28 ઓગસ્ટના રોજ રક્ષાબંધન છે, ત્યારે આ દિવસે BSE અને NSE પર ટ્રેડિંગ ચાલુ રહેશે કે બંધ તે અંગે દરેકના મનમાં સવાલ હશે, તો તમને જણાવી દઈએ કે આ દિવસે સ્ટોક માર્કેટમાં કોઈ રજા જાહેર કરવામાં આવી નથી.
Stock Market Holiday : આ વર્ષે રક્ષાબંધન શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટના રોજ છે. રક્ષાબંધન સાથે જ તહેવારોની સીઝનની શરૂ થઈ જાય છે. એક રોકાણકાર તરીકે તમારા મનમાં પણ કદાચ સવાલ હશે કે શું આ દિવસે BSE અને NSE પર ટ્રેડિંગ ચાલુ રહેશે કે બંધ ?
તમને જણાવી દઈએ કે BSEના સત્તાવાર રજા કેલેન્ડર મુજબ, સ્ટોક એક્સચેન્જ ખુલ્લા રહેશે, કારણ કે આ તહેવાર માટે કોઈ ટ્રેડિંગ રજા જાહેર કરવામાં આવી નથી. તો કોમોડિટી ટ્રેડિંગ પણ કાર્યરત રહેશે.
BSE અને NSE રજા કેલેન્ડર મુજબ, 28 ઓગસ્ટના રોજ રાબેતા મુજબ ઇક્વિટી, ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ, કરન્સી ડેરિવેટિવ્ઝ, NDS-RST અને ટ્રાઇ-પાર્ટી રેપો સેગમેન્ટમાં ટ્રેડિંગ ચાલુ રહેશે.
વર્ષ 2026ના બાકીના સમયગાળા દરમિયાન ભારતીય શેરબજારમાં હવે લગભગ 6 રજાઓ આવશે. રજા કેલેન્ડર મુજબ, આગામી રજા 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગણેશ ચતુર્થી માટે રહેશે. આ પછી 2 ઓક્ટોબરે મહાત્મા ગાંધી જયંતિ અને 20 ઓક્ટોબરે દશેરાની રજા રહેશે.
નવેમ્બરમાં બે ટ્રેડિંગ રજાઓ રહેશે. 10 નવેમ્બરે દિવાળી-બલિપ્રતિપદા અને 24 નવેમ્બરે પ્રકાશ ગુરુ પર્વ (ગુરુ નાનક) માટે બજાર બંધ રહેશે. ડિસેમ્બરમાં 25 ડિસેમ્બરે ક્રિસમસને કારણે ટ્રેડિંગ બંધ રહેશે.