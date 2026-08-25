Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /રક્ષાબંધનના દિવસે સ્ટોક માર્કેટ ચાલુ રહેશે કે બંધ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

રક્ષાબંધનના દિવસે સ્ટોક માર્કેટ ચાલુ રહેશે કે બંધ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 25, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:49 PM IST

Stock Market Holiday : આ વર્ષે 28 ઓગસ્ટના રોજ રક્ષાબંધન છે, ત્યારે આ દિવસે BSE અને NSE પર ટ્રેડિંગ ચાલુ રહેશે કે બંધ તે અંગે દરેકના મનમાં સવાલ હશે, તો તમને જણાવી દઈએ કે આ દિવસે સ્ટોક માર્કેટમાં કોઈ રજા જાહેર કરવામાં આવી નથી. 
 

1/5

Stock Market Holiday : આ વર્ષે રક્ષાબંધન શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટના રોજ છે. રક્ષાબંધન સાથે જ તહેવારોની સીઝનની શરૂ થઈ જાય છે. એક રોકાણકાર તરીકે તમારા મનમાં પણ કદાચ સવાલ હશે કે શું આ દિવસે BSE અને NSE પર ટ્રેડિંગ ચાલુ રહેશે કે બંધ ?  

2/5

તમને જણાવી દઈએ કે BSEના સત્તાવાર રજા કેલેન્ડર મુજબ, સ્ટોક એક્સચેન્જ ખુલ્લા રહેશે, કારણ કે આ તહેવાર માટે કોઈ ટ્રેડિંગ રજા જાહેર કરવામાં આવી નથી. તો કોમોડિટી ટ્રેડિંગ પણ કાર્યરત રહેશે.  

3/5

BSE અને NSE રજા કેલેન્ડર મુજબ, 28 ઓગસ્ટના રોજ રાબેતા મુજબ ઇક્વિટી, ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ, કરન્સી ડેરિવેટિવ્ઝ, NDS-RST અને ટ્રાઇ-પાર્ટી રેપો સેગમેન્ટમાં ટ્રેડિંગ ચાલુ રહેશે.  

4/5

વર્ષ 2026ના બાકીના સમયગાળા દરમિયાન ભારતીય શેરબજારમાં હવે લગભગ 6 રજાઓ આવશે. રજા કેલેન્ડર મુજબ, આગામી રજા 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગણેશ ચતુર્થી માટે રહેશે. આ પછી 2 ઓક્ટોબરે મહાત્મા ગાંધી જયંતિ અને 20 ઓક્ટોબરે દશેરાની રજા રહેશે.  

5/5

નવેમ્બરમાં બે ટ્રેડિંગ રજાઓ રહેશે. 10 નવેમ્બરે દિવાળી-બલિપ્રતિપદા અને 24 નવેમ્બરે પ્રકાશ ગુરુ પર્વ (ગુરુ નાનક) માટે બજાર બંધ રહેશે. ડિસેમ્બરમાં 25 ડિસેમ્બરે ક્રિસમસને કારણે ટ્રેડિંગ બંધ રહેશે.  

TAGS:
stock market holiday
Raksha Bandhan

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રક્ષાબંધન પર ભૂલથી પણ બહેનને ન આપવી જોઈએ આ 3 ભેટ, જાણો તેની પાછળના જ્યોતિષીય કારણો
2
3
4
5