શેરબજારમાં ટ્રેડિંગ કરતા લોકો માટે મોટા સમાચાર, 1 એપ્રિલથી ટ્રેડિંગ કરવું પડશે મોંઘુ, બદલાશે આ નિયમ

Stock Market Trading : જો તમે શેરબજારમાં ટ્રેડિંગ કરો છો તો 1 એપ્રિલથી ટેક્સ વધવા જઈ રહ્યો છે, આનો અર્થ એ છે કે ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં રોકાણ કરનારાઓએ વધુ ચાર્જ ચૂકવવા પડશે.

Updated:Mar 26, 2026, 02:49 PM IST

Stock Market Trading : જો તમે શેરબજારમાં ટ્રેડિંગ કરો છો, તો તમારા માટે એક ચોંકાવનારા સમાચાર છે. 1 એપ્રિલથી એક ચોક્કસ ચાર્જ વધવાનો છે જે હેઠળ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ (F&O) ટ્રેડિંગમાં રોકાયેલા લોકોએ વધુ ફી ચૂકવવી પડશે. આ જાહેરાત 2026-27ના કેન્દ્રીય બજેટ દરમિયાન કરવામાં આવી હતી અને 1 એપ્રિલથી અમલમાં આવશે. આ ચાર્જ સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT) છે.  

બજેટ રજૂઆત દરમિયાન STT વધારતી વખતે સરકારે નોંધ્યું હતું કે છૂટક અને નાના રોકાણકારો વધુને વધુ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ (F&O) ટ્રેડિંગમાં ફસાઈ રહ્યા છે અને પરિણામે તેમને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તેથી આવી પ્રવૃત્તિને રોકવાના ઉદ્દેશ્યથી આ ચાર્જ વધારવામાં આવી રહ્યો છે. આ ટેક્સનો ઉદ્દેશ છૂટક રોકાણકારોને સટ્ટાબાજી કરવાથી રોકવાનો છે.  

ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ (F&O) સેગમેન્ટ હેઠળ, સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT) 0.02%થી વધારીને 0.05% કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન, ઓપ્શન પ્રીમિયમ પરનો ટેક્સ અને ઓપ્શન એક્સરસાઇઝ પરનો ટેક્સ 0.1% અને 0.125% થી વધીને 0.15% થશે. આ ટેક્સ દરેક ટ્રેડ પર લાગુ થશે.  

આ પગલા પાછળનું કારણ સમજાવતા, મહેસૂલ સચિવ અરવિંદ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે આ વધારો ફક્ત ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ (F&O) વ્યવહારો પર લાગુ પડે છે, અન્ય ક્ષેત્રો માટે STT દર યથાવત રહે છે. શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે આ પગલાનો ઉદ્દેશ્ય ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટમાં વધુ પડતી સટ્ટાબાજીને કાબુમાં લેવાનો છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ સેગમેન્ટમાં ટ્રાન્જેક્શન ચેક કરીએ ત્યારે તે સ્પષ્ટ થાય છે કે તે મોટા પાયે સટ્ટાબાજી છે. એક એવી ઘટના જે વારંવાર નાના અને છૂટક રોકાણકારો માટે ભારે નુકસાનનું કારણ બને છે.   

મૂડી બજાર નિયમનકાર સેબી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઇક્વિટી ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ (F&O) સેગમેન્ટમાં દર 10માંથી 9થી વધુ વેપારીઓ નુકસાન ઉઠાવી રહ્યા છે. 

