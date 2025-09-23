આ 5 શેર 2-3 સપ્તાહમાં કરાવી શકે છે શાનદાર કમાણી, પોર્ટફોલિયોમાં કરો સામેલ
Stock to buy: શેર બજારનું સેન્ટિમેન્ટ્સ બેયરિશ છે. તેવામાં ઈન્વેસ્ટરોએ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. તેણે કેટલાક પસંદગીના શેર પર દાવ લગાવવો જોઈએ જે આવનારા દિવસોમાં સારૂ રિટર્ન આપી શકે. આવો જાણીએ તે 5 શેર વિશે જેમાં આગામી 2-3 સપ્તાહમાં ઈન્વેસ્ટરોને બમ્પર નફો થઈ શકે છે.
Gujarat State Petronet Share Price Target
BSE 500 માં સામેલ ગેસ ટ્રાન્સમિશન/માર્કેટિંગ કંપની Gujarat State Petronet નો શેર પર બ્રોકરેજ IDBI કેપિટલ રિસર્ચે બાય રેટિંગ આપ્યું છે અને ટાર્ગેટ પ્રાઇસ 375 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીના શેરનો વર્તમાન ભાવ 312 રૂપિયા આસપાસ છે. સ્ટોપલોસ 310 રૂપિયા રાખવાનો છે.
NRB Bearings Share Price Target
સ્મોલકેપ ઓટો કમ્પોનેન્ટ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ કંપની NRB Bearings નો શેર છેલ્લા સત્રમાં 279.70 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. IDBI કેપિટલ રિસર્ચે આ શેર પર ખરીદીની સલાહ આપી છે અને પ્રતિ શેર ટાર્ગેટ 325 રૂપિયા આપ્યો છે. તેમાં 9 ટકાથી વધુની અપસાઇડ જોવા મળી શકે છે.
AWL Share Price Target
બ્રોકરેજ મિરાએ એસેટ શેરખાને BSE 200 માં સામેલ એડિબલ ઓયલ કંપની AWL Agri Business પર બાયનું રેટિંગ આપ્યું છે. આ શેર માટે પ્રથમ ટાર્ગેટ 287 રૂપિયા અને બીજો ટાર્ગેટ 310 રૂપિયા આપ્યો છે. સ્ટોપલોસ 250 રૂપિયા રાખવાનો છે. સ્ટોકનો 52 વીક હાઈ 355.60 રૂપિયા અને લો 231.55 રૂપિયા છે.
PCBL Share Price Target
BSE 500 પર લિસ્ટેડ કાર્બન બ્લેક કંપની PCBL કેમિકલ પર ખરીદીની ભલામણ આપવામાં આવી છે. છેલ્લા ટ્રેડિંગ સત્રમાં શેર ₹403.30 પર બંધ થયો હતો. બ્રોકરેજ IDBI કેપિટલ રિસર્ચનો ટાર્ગેટ ભાવ પ્રતિ શેર ₹437 છે, જે 12% નો વધારો દર્શાવે છે. સ્ટોપ લોસ ₹392 પર સેટ છે.
BEML Share Price Target
બ્રોકરેજ મિરાએ એસેટ શેરખાને ડિફેન્સ સ્ટોક BEML પર ખરીદીની સલાહ આપી છે. સ્ટોક છેલ્લા સત્રમાં 4328.60 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. બ્રોકરેજે ડિફેન્સ સ્ટોકનો પ્રથમ ટાર્ગેટ 4670 રૂપિયા અને બીજો ટાર્ગેટ 4850 રૂપિયા આપ્યો છે. સ્ટોપલોસ 4310 રૂપિયા રાખવાનો છે. તેમાં 12 ટકા રિટર્ન મળવાની સંભાવના છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ શેરમાં ખરીદીની સલાહ બ્રોકરેજ હાઉસે આપી છે. આ ઝી 24 કલાકના વિચાર નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે, એટલે કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લેવી.
