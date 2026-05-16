Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Storage Hacks: 4-5 દિવસ નહીં, 1 મહિના સુધી મીઠો લીમડો વાપરી શકશો, તાજા પાનને સારી રીતે સાફ કરી આ રીતે સ્ટોર કરી લો

Storage Hacks: 4-5 દિવસ નહીં, 1 મહિના સુધી મીઠો લીમડો વાપરી શકશો, તાજા પાનને સારી રીતે સાફ કરી આ રીતે સ્ટોર કરી લો

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 16, 2026, 03:11 PM IST|Updated: May 16, 2026, 03:22 PM IST

Curry Leaves Storage Hacks: મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ રોજ રસોઈમાં થાય છે. લીમડાના પાન ફ્રીજમાં રાખેલા હોય તો પણ 4-5 દિવસમાં ખરાબ થવા લાગે છે. લીમડાના પાન મહિના સુધી કાળા ન પડે અને વાપરવા લાયક રહે તે માટેની ટ્રિક આજે તમને જણાવીએ. આ ટ્રિક ફોલો કરશો તો લીમડાના પાન મહિનાઓ સુધી ખરાબ નહીં થાય.

1/6

મીઠા લીમડાને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવાની રીત

મીઠા લીમડાને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવાની ખાસ રીતો આજે તમને જણાવીએ. અહીં જણાવેલી અલગ અલગ રીતમાંથી તમે કોઈપણ રીત ફોલો કરી શકો છો. આ રીતે લીમડો ફ્રીજમાં કે ફ્રીઝરમાં રાખી દેશો તો પછી મહિના પછી લીમડાના પાન કાઢશો તો પણ યુઝ કરવા લાયક હશે.   

2/6

ફ્રીઝરમાં રાખો

મીઠા લીમડાના પાનને સૌથી પહેલા સારી રીતે સાફ કરો. તેના પરની ધૂળ નીકળી જાય તે જરૂરી છે. પાન સાફ થઈ જાય પછી તેને કપડા પર રાખી કોરા કરી લો અને પછી ઝીપ લોક બેગમાં પેક કરી દો. બેગમાં જરા પણ હવા ન રહે તે વાતનું ધ્યાન રાખો. આ ઝીપ લોક બેગને ફ્રીઝરમાં મુકી દો.   

3/6

ટિશ્યૂ પેપરમાં સ્ટોર કરો

જો તમે લીમડાના પાનને એમ જ ડબ્બામાં મુકી દેશો તો વધારે દિવસ સારા નહીં રહે. એટલા માટે એર ટાઈટ કંટેનરમાં પહેલા ટિશ્યૂ પેપર રાખો તેના પર લીમડાના પાન રાખો અને પછી ફરીથી ટિશ્યૂ પેપર રાખી દો, આમ રાખવાથી લીમડાના પાન 3-4 વીક સુધી યુઝ કરવા લાયક રહેશે.   

4/6

આઈસ ક્યૂબ બનાવી દો

લીમડાના પાનને બરાબર સાફ કરી લો. ત્યારબાદ બરફની ટ્રેમાં પાણી ભરો. ટ્રેના પાણી ભરેલા દરેક ખાનામાં થોડા થોડા લીમડાના પાન મુકી દો અને પછી પાણીને ફ્રીઝરમાં મુકી દો. બરફ જામી જાય પછી ટ્રેમાંથી ક્યુબ કાઢી ઝીપલોક બેગમાં ભરી ફ્રીઝરમાં મુકી દો. આ રીતે 2 મહિના સુધી લીમડાના પાનને સાચવી શકો છો. જ્યારે પણ જરૂર પડે એક ક્યુબ મેલ્ટ કરી લીમડાના પાન કાઢી લેવાના.  

5/6

ડાળખી સહિત લીમડાના પાન રાખો

લીમડાના પાનને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવા હોય તો તેને ડાળખી સહિત સ્ટોર કરો. ટાળખીથી પાન અલગ કરશો તો પાન ઝડપથી સુકાઈ જશે. એટલે પાનને અલગ ન કરો. ડાળખી સહિત લીમડાના પાનને પેપરમાં બાંધી ડબ્બામાં રાખી દેવાથી પણ પાન લાંબા સમય સુધી સારા રહે છે.   

6/6
Tags:
storage Hacks
Curry Leaves
Lifehacks
મીઠા લીમડાના પાન

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આકાશના નોટ સેલિબ્રેશન પર વિવાદ, ચિઠ્ઠીમાં એવું શું લખ્યું હતું કે દિગ્ગજોએ કરી ટીકા

આકાશના નોટ સેલિબ્રેશન પર વિવાદ, ચિઠ્ઠીમાં એવું શું લખ્યું હતું કે દિગ્ગજોએ કરી ટીકા

Akash Singh Note Celebration9 min ago
2

તૂટશે 149 વર્ષ જુનો રેકોર્ડ ! આવી રહી છે દુષ્કાળ, પૂર, વિનાશ જેવી મોટી આફત? જાણો

Super El Niño 202611 min ago
3

પેટ્રોલ-ડીઝલની ચિંતા છોડો, આ છે 5 શાનદાર ઈલેક્ટ્રિક SUV, મળશે 638 km સુધીની રેન્જ

Best Electric SUVs in India21 min ago
4

આ ગુજરાતી ક્રિકેટરને ટીમ ઈન્ડિયામાં ના મળ્યો ભાવ,હવે આ દેશ માટે રમી રહ્યો છે ક્રિકેટ

Team India50 min ago
5

મારી ગાડીમાં પેટ્રોલ નથી એટલે ડ્યુટી પર નહીં આવું...! ગુજરાતના તલાટીનો ઓડિયો વાયરલ

Valsad56 min ago