/Storage Hacks: 4-5 દિવસ નહીં, 1 મહિના સુધી મીઠો લીમડો વાપરી શકશો, તાજા પાનને સારી રીતે સાફ કરી આ રીતે સ્ટોર કરી લો

Curry Leaves Storage Hacks: મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ રોજ રસોઈમાં થાય છે. લીમડાના પાન ફ્રીજમાં રાખેલા હોય તો પણ 4-5 દિવસમાં ખરાબ થવા લાગે છે. લીમડાના પાન મહિના સુધી કાળા ન પડે અને વાપરવા લાયક રહે તે માટેની ટ્રિક આજે તમને જણાવીએ. આ ટ્રિક ફોલો કરશો તો લીમડાના પાન મહિનાઓ સુધી ખરાબ નહીં થાય.
મીઠા લીમડાને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવાની રીત
મીઠા લીમડાને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવાની ખાસ રીતો આજે તમને જણાવીએ. અહીં જણાવેલી અલગ અલગ રીતમાંથી તમે કોઈપણ રીત ફોલો કરી શકો છો. આ રીતે લીમડો ફ્રીજમાં કે ફ્રીઝરમાં રાખી દેશો તો પછી મહિના પછી લીમડાના પાન કાઢશો તો પણ યુઝ કરવા લાયક હશે.
ફ્રીઝરમાં રાખો
મીઠા લીમડાના પાનને સૌથી પહેલા સારી રીતે સાફ કરો. તેના પરની ધૂળ નીકળી જાય તે જરૂરી છે. પાન સાફ થઈ જાય પછી તેને કપડા પર રાખી કોરા કરી લો અને પછી ઝીપ લોક બેગમાં પેક કરી દો. બેગમાં જરા પણ હવા ન રહે તે વાતનું ધ્યાન રાખો. આ ઝીપ લોક બેગને ફ્રીઝરમાં મુકી દો.
ટિશ્યૂ પેપરમાં સ્ટોર કરો
જો તમે લીમડાના પાનને એમ જ ડબ્બામાં મુકી દેશો તો વધારે દિવસ સારા નહીં રહે. એટલા માટે એર ટાઈટ કંટેનરમાં પહેલા ટિશ્યૂ પેપર રાખો તેના પર લીમડાના પાન રાખો અને પછી ફરીથી ટિશ્યૂ પેપર રાખી દો, આમ રાખવાથી લીમડાના પાન 3-4 વીક સુધી યુઝ કરવા લાયક રહેશે.
આઈસ ક્યૂબ બનાવી દો
લીમડાના પાનને બરાબર સાફ કરી લો. ત્યારબાદ બરફની ટ્રેમાં પાણી ભરો. ટ્રેના પાણી ભરેલા દરેક ખાનામાં થોડા થોડા લીમડાના પાન મુકી દો અને પછી પાણીને ફ્રીઝરમાં મુકી દો. બરફ જામી જાય પછી ટ્રેમાંથી ક્યુબ કાઢી ઝીપલોક બેગમાં ભરી ફ્રીઝરમાં મુકી દો. આ રીતે 2 મહિના સુધી લીમડાના પાનને સાચવી શકો છો. જ્યારે પણ જરૂર પડે એક ક્યુબ મેલ્ટ કરી લીમડાના પાન કાઢી લેવાના.
ડાળખી સહિત લીમડાના પાન રાખો
લીમડાના પાનને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવા હોય તો તેને ડાળખી સહિત સ્ટોર કરો. ટાળખીથી પાન અલગ કરશો તો પાન ઝડપથી સુકાઈ જશે. એટલે પાનને અલગ ન કરો. ડાળખી સહિત લીમડાના પાનને પેપરમાં બાંધી ડબ્બામાં રાખી દેવાથી પણ પાન લાંબા સમય સુધી સારા રહે છે.