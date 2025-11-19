કાતિલ ઠંડી સાથે આવી રહ્યું છે ભયંકર વાવાઝોડું! 100 કિ.મીની ઝડપે ફૂંકાશે ભારે પવનો, આ વિસ્તારોને ખતરો!
Ambalal Ni Agahi: ગુજરાતમાં ઠંડીના ચમકારા બાદ વાવાઝોડાનું સંકટ આવશે. જગતના તાત પર ફરી ઘાત આવી રહી છે અને એ પણ એક નહીં બે-બે ઘાતનો ખેડૂતોએ સામનો કરવો પડશે. ત્યારે ખેડૂતો માટે અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે ડરામણી આગાહી? અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરીએ તો કાતિલ ઠંડી સાથે ભયંકર વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે. આ વાવાઝોડાની ગતિ 100 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેલાની અંબાલાલ પટેલે શક્ચતા વ્યક્ત કરી છે.
20 નવેમ્બર આસપાસ બંગાળના ઉપસાગરમાં સુપર સાયક્લોન બની શકે છે. સુપર સાયક્લોન ભીષણ ચક્રવાતનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. નવેમ્બરના અંતમાં 100ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને માવઠું પણ થશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરીએ તો વાવાઝોડા બાદ 2 ડિસેમ્બર આસપાસ બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાશે. 6 ડિસેમ્બરથી વાતાવરણ પલટાશે. 15-16 ડિસેમ્બરે માવઠાની અસર દેખાશે. રાજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાં 18 ડિસેમ્બરે ભારે માવઠુ થશે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે માત્ર ચક્રવાત જ નહીં, આ ચક્રવાત બાદ માવઠાની પણ આગાહી કરી છે. એટલે કે પહેલાં ભીષણ ચક્રવાતથી અને બાદમાં ખેડૂતોને માવઠાનો માર સહન કરવો પડશે.
ગુજરાતમાં ધીરે ધીરે ઠંડીનો પારો વધી રહ્યો છે. હાલમાં ગુજરાતમાં શિયાળાની ઋતુ બરાબર જામી છે અને લોકો ઠંડીનો ચમકારો અનુભવી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગે સાત દિવસ ગુજરાતનું વાતાવરણ શુષ્ક રહેશે તે અંગેની આગાહી કરી છે. જ્યારે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં માવઠું થાય તે અંગેની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. પહેલાં નવેમ્બરના અંતમાં ચક્રવાત વરસાદ લાવશે, પછી ડિસેમ્બરના મધ્યમાં માવઠું થશે.
અંબાલાલની આગાહી મુજબ, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર વધશે. તાપમાનનો પારો 13-14 ડિગ્રી સુધી નીચે જશે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ઠંડીનો ચમકારો વર્તાશે.
ગુજરાતીઓ માટે સ્વર્ગ કહેવાતા માઉન્ટ આબુમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે. સીઝનમાં પહેલીવાર માઈનસમાં તાપમાન નોંધાયું છે. ગતરાત્રે માઉન્ટ આબુમાં માઈનસ 2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. આબુમાં ફરવા જતા પ્રવાસીઓને ઠંડીની મોજ પડી રહી છે. સવારે કાર પર બરફની પરત જામેલી જોવા મળી. હવામાન વિભાગે કરી છે હજુ પણ ઠંડી વધવાની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, આજે ગુજરાતના 7 જિલ્લાઓનું તાપમાન 15° થી નીચે નોંધાયું છે. રાજ્યમાં સૌથી નીચું 10.5 ડિગ્રી તાપમાન નલિયામાં નોંધાયું છે.12.6 ડિગ્રી તાપમાન રાજકોટમાં નોંધાયું. વડોદરામાં 12.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. તો ભાવનગરમાં 15.6, ભુજમાં 14.3 દમણમાં 17.6 ડીસામાં 13.4 દીવમાં 16.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. મોટાભાગના જિલ્લાઓનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં નીચું નોંધાયું છે.
