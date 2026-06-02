/જૂનમાં પણ લાગશે ફેબ્રુઆરી જેવી ઠંડી? ગુજરાત સહિત 23 રાજ્યોમાં વાવાઝોડા-વરસાદનું એલર્ટ, ક્યાં અટક્યું ચોમાસું?

Pre monsoon activity: શું જૂન મહિનામાં પણ ફેબ્રુઆરી જેવી ઠંડક અનુભવાતી રહેશે? કારણ કે ઉત્તર-પશ્ચિમ, મધ્ય અને પૂર્વ ભારતના 23 રાજ્યોમાં છેલ્લા 5 દિવસથી વરસાદ અને વાવાઝોડાનો દોર શરૂ છે. આ અઠવાડિયે પણ આ રાજ્યોમાં તોફાની પવન ફૂંકાશે અને ક્યાંક હળવો તો ક્યાંક ભારે વરસાદ પડી શકે છે, એટલે કે આ અઠવાડિયે પણ હવામાનના અલગ-અલગ રંગ જોવા મળી શકે છે.
Pre monsoon activity: IMD અનુસાર ઉત્તર-પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષોભ) સક્રિય છે. 3 જૂનથી ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા છે. તેની અસરથી ઉત્તર-પશ્ચિમ, મધ્ય અને પૂર્વ ભારતમાં 70 કિમીની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાવા અને કરા પડવા તેમજ વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ક્યાંક હળવો તો ક્યાંક ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
IMD અનુસાર, આગામી 2-3 દિવસમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું કેરળમાં એન્ટ્રી કરી લેશે. અગાઉ 26 મેના રોજ ચોમાસું કેરળ પહોંચવાનું અનુમાન હતું, જ્યારે ચોમાસું સામાન્ય રીતે 1 જૂને કેરળ પહોંચે છે અને આગામી દોઢ મહિનામાં સમગ્ર દેશને આવરી લે છે. પરંતુ હવે ચોમાસું 5 જૂન સુધીમાં કેરળ પહોંચે અને પૂર્વોત્તર તેમજ દક્ષિણ ભારતમાં સપ્તાહના અંતમાં ભારે વરસાદ થાય તેવી શક્યતા છે.
દિલ્હીમાં 1 જૂનનો દિવસ સામાન્ય કરતાં 3.7°C ઓછા મહત્તમ તાપમાન 36.3°C સાથે છેલ્લા 3 વર્ષની સરખામણીમાં સૌથી ઠંડો દિવસ રહ્યો. બીજી તરફ જૂનના પહેલા અઠવાડિયામાં 6 જૂન સુધી દિલ્હીમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે અને વીજળી પડવાની પણ આશંકા છે. 40-50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેના કારણે ઠંડકનો અહેસાસ થશે.
IMD અનુસાર, 3 જૂને પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, ચંદીગઢ, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાનમાં 40-50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ અને બિહારના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. કેરળ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને આંધ્રપ્રદેશમાં વરસાદનું અનુમાન છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પણ થઈ શકે છે. અસમ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં વરસાદ અને વાવાઝોડું રહેશે.
4 જૂને મધ્ય પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, કર્ણાટક, લક્ષદ્વીપ, તમિલનાડુ, પુડુચેરીમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. કેરળમાં ખૂબ જ વધારે વરસાદ થવાનું અનુમાન છે. ગુજરાત, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી, જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, પંજાબ, આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, ઓડિશા, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 40 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તીવ્ર વાવાઝોડું આવી શકે છે. અરુણાચલ પ્રદેશ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમમાં કેટલીક જગ્યાએ ગરમ અને ભેજવાળું હવામાન રહેશે તેમજ ક્યાંક-ક્યાંક વરસાદ પડી શકે છે.
3 થી 7 જૂન દરમિયાન બિહારમાં હીટવેવ (લૂ) ચાલવાની શક્યતા છે. અરુણાચલ પ્રદેશ, અસમ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, ઓડિશામાં 5 જૂન સુધી ગરમી અને ભેજ રહેશે. રાત્રે તાપમાન વધવાથી વધુ ગરમીનો અહેસાસ થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આ વખતે સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમી પડવાની આગાહી પહેલેથી જ કરવામાં આવેલી છે.