તારીખ સાથે વાવાઝોડાની આગાહી! આ વિસ્તારોમાં આવશે ભારે વરસાદ, અંબાલાલની સૌથી ઘાતક આગાહી
Ambalal Patel forecast: અંબાલાલ પટેલના મતે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે છે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધી: રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર: નવરાત્રિના દિવસોમાં દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી છે. 7 ઓક્ટોબર: આ દિવસે પણ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. નવેમ્બર મહિનામાં પણ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે.
ચોમાસાની વિદાયની ઘડીઓ વચ્ચે હવામાન વિભાગે 23 સપ્ટેમ્બર સુધીની આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં 17થી 23 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્ર તરફથી આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રમાણે 17થી 23 તારીખ સુધી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અમદાવાદ કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર એ.ક. દાસે જણાવ્યુ કે 20 સપ્ટેમ્બર સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદમાં 24 કલાક વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 18 સપ્ટેમ્બર અરવલ્લી, ગાંધીનગર, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, સુરત, તાપી જેવા જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જ્યારે 19 સપ્ટેમ્બરે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠા સિવાયના દરેક જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 20 સપ્ટેમ્બરે પણ હવામાન વિભાગે કેટલાક જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ જિલ્લાઓમાં મોરબી, જામનગર, સુરેન્દ્રનગર, ખેડા, પંચમહાલ, અમદાવાદ, દ્વારકા, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભરૂચ, વડોદરા, વલસાદ, તાપી, સુરત જેવા જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની વિદાય શરૂ થઈ ગઈ છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામાંથી ચોમાસુ વિદાય લઈ રહ્યું છે અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાંથી પણ ચોમાસાએ વિદાય લીધી છે. સમગ્ર રાજ્યમાંથી ચોમાસાને વિદાય લેતા એક સપ્તાહ જેટલો સમય લાગી શકે છે. જોકે, આ વિદાય વચ્ચે પણ કેટલીક સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. આ આગાહીઓને જોતાં, ખેલૈયાઓએ ગરબાના આયોજન માટે થોડી સાવચેતી રાખવી પડશે. વરસાદ ક્યાંક ખેલૈયાઓની મજા બગાડી ન દે તે માટે આયોજકો પણ ચિંતિત છે.
કેટલાક ભાગમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે
ઓક્ટોબર માસમાં હવામાં હળવા દબાણ ઊભું થતા રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાય થઇ હોવા છતા કેટલાક ભાગમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. 18 નવેબેરથી બંગાળના ઉપ સાગરમાં ભારે વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા રહેશે. જેના કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. ઉલ્લેખનીય છેકે તારીખ 27 સપ્ટેમ્બરથી 5મી ઓક્ટબર વચ્ચે અરબી સમુદ્ર પણ સક્રિય થવાની શક્યતા રહેશે જેના કારણે 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અને રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા રહેશે. કેટલાક ભાગોમાં વધુ વરસાદ વરસી શકે અને 7 ઓક્ટોબર રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમના કારણે વરસાદની થવાની શક્યતા રહેશે.
ચિંતાની બાબત એ છે, કે સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગોમાં અપૂરતો વરસાદ નોંધાયો છે અને સિંચાઈ સાધનો પણ ત્રાચા છે, આ વખતે વધુ વરસાદ ન થાય તો કૃષિપાક પર માઠી અસર થઈ શકે, આવા વિસ્તારોમાં કદાચ હવામાનની આગાહીઓ પણ વરસાદની પુષ્ટિ કરતી હોવા છતાં સારા વરસાદ થતો નથી. હવે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં પણ અરબી સમુદ્ર સક્રિય રહેવાની શક્યતા રહેશે. જે ગુજરાતનું હવામાન પલટાવી શકે છે.
