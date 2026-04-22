કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ભયાનક એલર્ટ; મે મહિનાને લઈને અંબાલાલે આપ્યા કુદરતી આફતોના મોટા સંકેત
Gujarat Weather Update: એપ્રિલ મહિનો અડધો વીતી ગયો હોવા છતાં કુદરતના મિજાજમાં સતત અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે. એક તરફ ઉત્તર ભારતમાં સૂર્યનારાયણ આકરા પાણીએ છે, તો બીજી તરફ ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ આગામી 24 કલાકમાં દેશના 13 રાજ્યોમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદની ગંભીર ચેતવણી આપી છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ મે મહિનામાં વાવાઝોડા અને કુદરતી આફતોના સંકેત આપતા ચિંતા વધી છે.
અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના હવામાનને લઈને ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. બીજી બાજુ આ વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો રહેવાનો અંદાજ છે. જ્યારે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે. ત્યારબાદ તે આગળ વધતા ભોપાલ સહિત મધ્ય ભારતમાં 15 થી 20 જૂન વચ્ચે દસ્તક દેશે. ગરમી અને ભેજનું ઊંચું પ્રમાણ લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો કરશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ગુજરાતમાં થોડાક જ દિવસોમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ શકે છે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંતમાં અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં પણ વરસાદી ઝાપટાંની સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને મે મહિનામાં ગાજવીજ સાથે અચાનક વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. વરસાદી આગાહીની સાથે જ અંબાલાલ પટેલે આકરી ગરમીનો સંકેત પણ આપ્યો છે.
13 રાજ્યોમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાનું સંકટ
IMD ના રિપોર્ટ અનુસાર, 22 થી 25 એપ્રિલ દરમિયાન પૂર્વોત્તર ભારતના સાત રાજ્યો આસામ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, ત્રિપુરા, મણિપુર અને મિઝોરમમાં 50 થી 70 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવા સાથે ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત, 25-26 એપ્રિલે જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં પણ વરસાદની આગાહી છે.
દિલ્હી-NCR અને બિહારમાં 'હીટવેવ'નું તાંડવ
જ્યાં પૂર્વોત્તરમાં વરસાદ છે, ત્યાં મેદાની વિસ્તારોમાં ગરમીનો પારો આસમાને પહોંચશે. આગામી 24 એપ્રિલ સુધી તાપમાન 43 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. આખો દિવસ લૂ અને ગરમીનું પ્રભુત્વ રહેશે. પટના, ગયા અને ચંપારણ સહિતના જિલ્લાઓમાં તાપમાન 42 ડિગ્રીને પાર કરી શકે છે. હવામાન વિભાગે અહીં ગંભીર હીટવેવની ચેતવણી જારી કરી છે.
ગુજરાતમાં 'ડબલ ઋતુ': ક્યાંક માવઠું તો ક્યાંક આકરો તાપ
ગુજરાતમાં હાલ વિચિત્ર વાતાવરણ સર્જાયું છે. રાજસ્થાન પર સર્જાયેલી સાયક્લોનિક સિસ્ટમને કારણે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. આજે અમરેલી, ભાવનગર, વલસાડ, તાપી અને ડાંગ સહિત સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. 22 એપ્રિલથી ગરમીનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થશે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પારો 42 ડિગ્રી સુધી પહોંચશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: 'કાળી આંધી' અને વાવાઝોડું
હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, એપ્રિલના અંતમાં અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે. મે મહિનામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ અને કરા પડી શકે છે. આ દરમિયાન આરબ દેશોની 'કાળી આંધી' આવવાની પણ શક્યતા છે. ખાસ કરીને 17 મે પછી અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં ભારે ચક્રવાત સર્જાઈ શકે છે."
ચોમાસા પર 'અલ નીનો'નું ગ્રહણ?
આ વર્ષે ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળ પહોંચશે અને મધ્ય ભારતમાં 15 જૂન પછી પ્રવેશશે. જોકે, જૂન મહિનામાં 'અલ નીનો' સક્રિય થવાના કારણે વરસાદની તીવ્રતામાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે, જે ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. બદલાતા હવામાનને જોતા નાગરિકોને બપોરના સમયે ગરમીથી બચવા અને વરસાદી વિસ્તારોમાં સાવચેત રહેવા સલાહ આપવામાં આવી છે. કુદરતી આફતોના સંકેતો વચ્ચે આગામી દિવસો ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશ માટે પડકારજનક બની રહેશે.
હવે ચોમાસાની વાત કરીએ તો જૂન આસપાસ અલ નીનોની સ્થિતિ વિકસી શકે છે. આ સામાન્ય રીતે ભારતમાં ચોમાસાને નબળું પાડે છે, જેનાથી વરસાદમાં ઘટાડો અને વિરામની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. 28 એપ્રિલથી પશ્ચિમ વિક્ષેપની અસરના કારણે હવામાનમાં ફરી એકવાર ફેરફાર જોવા મળશે. આ પશ્ચિમ વિક્ષેપની અસરથી મે મહિનાની શરૂઆતમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ જામી શકે છે.
