હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી ખુલતા ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ધડામ... ભારતમાં સસ્તું થયું પેટ્રોલ-ડીઝલ ? જાણો આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : શુક્રવારે સાંજે ઈરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવાના સમાચાર આવ્યા બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. WTI ક્રૂડનો ભાવ ઘટીને 84 ડોલરની આસપાસ થઈ ગયો છે. ત્યારે એ જાણી લઈઅ કે શું આનાથી ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો થશે.

Updated:Apr 18, 2026, 10:55 AM IST

Petrol Diesel Price Today : ઈરાનની જાહેરાત બાદ 49 દિવસ પછી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલશે, જેના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. શુક્રવારે સાંજે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવાનો ઈરાદો જાહેર કર્યો છે.   

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ પુનઃસ્થાપિત થવાની સંભાવનાઓ ઉભરી રહી હોય તેવું લાગે છે. જેના કારણે શનિવારે સવારે WTI ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ 10.84 ડોલર ઘટીને 83.85 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર સ્થિર થયા. વધુમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ 9 ડોલર ઘટીને 90 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયા છે.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલ્યા પછી ઓઈલ અને ગેસ બંનેના ભાવ પર અસર થવાની અપેક્ષા છે. ભારત ખાસ કરીને તેની ઉર્જા જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ખૂબ આધાર રાખે છે. ભારતની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોનો લગભગ 40 ટકા અને તેના LPG પુરવઠાનો 85 ટકા આ જ દરિયાઈ માર્ગથી આવે છે. આ માર્ગ સંપૂર્ણપણે ફરીથી ખુલી જશે એટલે ભારતમાં પરિસ્થિતિ ધીમે ધીમે સામાન્ય થવાની અપેક્ષા છે.  

યુદ્ધ દરમિયાન ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરને વટાવી ગયા, ત્યારે ઘણા દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો. જો કે, ભારત સરકારે તેલના વધતા ભાવનો બોજ સામાન્ય માણસ પર પડવા દીધો નહોતો. તેથી ઓઈલ કંપનીઓ પર વધતા દબાણને ઓછું કરવા માટે સરકારે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડી. જેના કારણે ભાવ સ્થિર રહ્યા  

ત્યારે હવે ક્રૂડ ઓઇલનો પુરવઠો સામાન્ય થઈ ગયા પછી સરકાર હાલમાં ઓઈલ કંપનીઓને આપવામાં આવતી એક્સાઇઝ ડ્યુટી છૂટ પાછી ખેંચી લે તેવી શક્યતા છે. પરિણામે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા નહિવત્ છે.  

આજના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹94.77, ડીઝલ ₹87.67 પ્રતિ લિટર છે, મુંબઈમાં પેટ્રોલ ₹103.54, ડીઝલ ₹90.03 પ્રતિ લિટર છે, ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલ ₹100.84, ડીઝલ ₹92.48 પ્રતિ લિટર છે. તો અમદાવાદમાં પેટ્રોલ ₹94.49, ડીઝલ ₹90.17 પ્રતિ લિટર છે.   

