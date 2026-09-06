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આ અઠવાડિયે ખુલશે 5 મજબૂત IPO: ગ્રે માર્કેટમાં બમ્પર ડિમાન્ડ, જાણો કઈ કંપનીઓ કરાવશે મોટો નફો

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 06, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:42 PM IST

આવતીકાલથી શરૂ થતાં નવા સપ્તાહમાં ઘણી કંપનીઓના આઈપીઓ ખુલવા જઈ રહ્યાં છે. પરંતુ તેમાંથી 5 કંપનીઓની ગ્રે માર્કેટમાં સ્થિતિ ખુબ મજબૂત છે. કેટલીક કંપનીઓનો જીએમપી આજે 100 રૂપિયાથી વધુ છે. આવો જાણીએ આ પાંચ કંપનીઓ કઈ-કઈ છે.

1- પ્રણવ કન્સ્ટ્રક્શન આઈપીઓ (Pranav Constructions IPO) 1/5

1- પ્રણવ કન્સ્ટ્રક્શન આઈપીઓ (Pranav Constructions IPO)

આ કંપનીના આઈપીઓની સાઇઝ 351.03 કરોડ રૂપિયા છે. આઈપીઓ કાલ એટલે કે 7 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે. પ્રણવ કન્સ્ટ્રક્શન આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 118 રૂપિયાથી 124 રૂપિયા પ્રતિ શેર રહેશે. રોકાણકારો માટે કંપનીએ 120 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે. આ આઈપીઓનો જીએમપી 43 રૂપિયા છે.  

2- Kanohar Electricals IPO 2/5

2- Kanohar Electricals IPO

આ આઈપીઓ 8 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે. રોકાણકારો પાસે 10 સપ્ટેમ્બર સુધી દાવ લગાવવાની તક રહેશે. કંપનીએ આઈપીઓ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 601 રૂપિયાથી 632 રૂપિયા નક્કી કરી છે. એક લોટમાં 23 શેર છે. મહત્વનું છે કે Kanohar Electricals ના આઈપીઓની સાઇઝ 1055.74 કરોડ રૂપિયા છે. આઈપીઓમાં ફ્રેશ શેર અને ઓફર ફોર સેલ બંને સામેલ છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 205 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરી રહ્યાં છે.  

3- Prasol Chemicals IPO3/5

3- Prasol Chemicals IPO

આ આઈપીઓનો જીએમપી આજે 115 રૂપિયા છે. જે 17 ટકાના લિસ્ટિંગ ગેનનો સંકેત આપી રહ્યો છે. આ આઈપીઓ પણ 8થી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલો રહેશે. કંપનીએ આઈપીઓ માટે 643 રૂપિયાથી 676 રૂપિયા પ્રતિ શેર પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. તો 22 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે, જેના કારણે રોકાણકારોએ 14872 રૂપિયાનો દાવ લગાવવો પડશે. Prasol Chemicals IPO ની સાઇઝ 500 કરોડ રૂપિયાની છે. આઈપીઓ દ્વારા કંપની 80 કરોડના નવા શેર જારી કરશે.  

4- Karamtara Engineering 4/5

4- Karamtara Engineering

9 સપ્ટેમ્બરથી 11 સપ્ટેમ્બર સુધી આઈપીઓ ઓપન રહેશે. આઈપીઓ દ્વારા કંપની 875 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આઈપીઓમાં 675 કરોડ રૂપિયાના ફ્રેશ શેર છે. તો 200 કરોડ રૂપિયાના શેર ઓફર ફોર સેલ હેઠળ જારી થશે. Karamtara Engineering  આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 241 રૂપિયાથી 254 રૂપિયા છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 55 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યાં છે.  

5- Rentomojo IPO5/5

5- Rentomojo IPO

આ કંપનીના આઈપીઓની સાઇઝ 1255 કરોડ રૂપિયા છે. આઈપીઓ દ્વારા કંપની 150 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર જારી કરશે. ઓફર ફોર સેલ પણ આઈપીઓમાં સામેલ છે. આઈપીઓ 9થી 11 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલો રહેશે. આ મેનબોર્ડ આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 384 રૂપિયાથી 404 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપનીએ 27 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે. મહત્વનું છે કે ગ્રે માર્કેટમાં આઈપીઓ 155 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

(આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજાર જોખમોને અધીન છે. રોકાણ કરતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો)  

TAGS:
ipo
ipo updates

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