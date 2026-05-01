Success Story : એક સમયે ઘરમાં ખાવા રોટલી પણ ન હતી, પછી એવો કારોબાર જમાવ્યો કે 216 કરોડનું ટર્નઓવર કર્યું
Success Story : કહેવાય છે કે, હિંમત અને લગનથી કંઈ પણ કરો તો સફળતા ઝખ મારીને હાથ આવે છે. આવું જ કંઈક થયું દિલ્હીના અવનીતસિંહ કોહલી ઉર્ફે સન્ની સાથે. તેનો જન્મ એક કારોબારી પરિવારમાં થયો. પરંતું તેઓ ધોરણ-8 માં હતા ત્યારે જ તેમના પિતા એક દુર્ઘટનાના શિકાર થયા હતા. ત્રણ વર્ષ પથારીવશ રહ્યા. સારવારમાં પરિવારનુ બધુ જ વેચાઈ ગયું. પરંતું હિંમત ન હાર્યા, અને નવી શરૂઆત કરી. આજે તેઓ 216 કરોડ ટર્નઓવર કરતી કંપની ચલાવે છે.
અવનીતસિંહ કોહલીનો જન્મ 1980 માં દિલ્હીના શાલીમાર બાગના એક વેપારી પરિવારમાં થયો હતો. તેમના પિતાની વોશિંગ મશીન, ટેલિવિઝન, સ્ટીરોયો ડેક બનાવવાની ફેક્ટરી હતી. કારોબાર ફુલ્યો ફાલ્યો હતો. 1996 માં જ્યારે સન્ની ધોરણ-8 માં હતા ત્યારે તેમના પિતા એક અકસ્માતનો શિકાર બન્યા હતા. ત્રણ વર્ષ તેઓ પથારીમાંથી ઉઠી ન શક્યા. ફેક્ટરી વેચાઈ ગઈ, સંપત્તિ જતી રહી. એવી સ્થિતિ આવી ગઈ કે ઘરમાં દવા ખરીદવાના પણ રૂપિયા ન હતા. ઘરમાં રોટલી બનાવવા માટે પણ સામાન કેવી રીતે લાવવો તે વિચારવું પડતું હતું.
પિતાની સારવાર માટે માતાના દાગીના વેચી દીધા
આવી સ્થિતિમાં 1999 માં તેઓએ પિતાની સારવાર માટે માતાના દાગીના વેચી દીધા. 20000 મેળવીને તેઓએ સ્ટેબીલાઈઝરનો બિઝનેસ શરૂ કર્યો. મન લગાવીને કામ કર્યું, અને કારોબારને ઉચું લઈ આવ્યા. પરંતું વર્ષ 2010 માં વીજળી વિતરણનું કામ ટાટા અને રિલાયન્સ પાસે જતું રહ્યું. ત્યારે પાવર ક્વોલિટી સારી થઈ. અને સ્ટેબીલાઈઝરનો ધંધો પડી ભાંગ્યો.
છતાં હાર ન માની
આ બાદ તેઓએ મોટર કારના બિઝનેસમાં હાથ અજમાવ્યો. સેકન્ડ હેન્ડ ગાડીઓનું કામ શરૂ કર્યુ. કરોલબાગમાં એક અંકલ પાસે કામ શીખવા ગયા. ફ્લેટ વેચીને રૂપિયા ભેગા કર્યા, પરંતું એ કામ પણ બાદમાં ન ચાલ્યું. આખરે 6-8 મહિનામાં કામ બંધ કરવુ પડ્યું. તેના બાદ હિંમત કરીને પ્રીમિયમ લક્ઝરી કારન સેકન્ડ હેન્ડનું કામ શરૂ કર્યું. વર્ષ 2011 માં ઓટો બેસ્ટ નામથી એક નાનકડી દુકાન ખોલી. નાનકડી જગ્યામાં માંડ 6-8 ગાડીઓ રહેતી હતી. મહિનામાં 4-5 ગાડીઓ વેચાઈ જતી. તે સમયે કોમ્પિટિશન વધુ હતી નહિ, તેથી માર્જિન પણ વધારે મળતું.
ઈન્ટરનેટથી ફાયદો થયો
સેકન્ડ હેન્ડ કારનું વેચાણ શરૂ કર્યું, તેનાથી તેમને ફાયદો થવા લાગ્યો. ગાડીઓ વેચાવા લાગી. તેમાં તેઓને પોતાના ભાઈ જસપ્રતીસિંહને પણ પોતાની સાથે જોડી લીધો. દિલ્હીના અશોક વિહારમાં મોટો શોરૂમ શરૂ કર્યો. પોતાની ફર્મને ઓટો બેસ્ટ એમ્પિરિયો નામ આપ્યું. ત્યારે લોકો તેમને મૂરખ કહેતા હતા. રેસ્ટોરન્ટ છોડીને કારનું શોરૂમ બનાવ્યુ, તેથી લોકો વાતો કરતા. પરંતું હવે તેમને ફાયદો થયો. કોરોના કાળમાં તેમને વધુ ફાયદો થયો. નવા એક્સપીરિયન્સ સેન્ટર ખૂલ્યા, અને દેશભરના વિસ્તારોમાં કરોડોની કાર વેચાવા લાગી.
ગ્રાહકોમાં નામ બન્યું
સન્ની કહે છે કે, મર્સિડીઝ, લેમ્બોર્ગિની, ઔડી, બીએમડબલ્યુ, વોલ્વો, રેન્જ રોવર, બેન્ટલી, તેમજ અન્ય લક્જરી ગાડીઓની તેઓ ડીલ કરે છે. અમારે ત્યા મોંઘામાં મોંઘી ગાડીઓ મળે છે. હવે દિલ્હીની સેલિબ્રિટી તેમની પાસેથી ગાડીઓ ખરીદે છે. આજે તેમની કંપનીનું ટર્નઓવર 216 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે. જો તેમનું ટર્નઓવર 500 કરોડ પર પહોંચી ગયું, તો કંપની આઈપીઓ લાવવાનો પણ વિચાર કરી રહી છે.
Trending Photos