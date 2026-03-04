ચંદ્રગ્રહણ પૂરું, હવે આ 3 રાશિવાળાનું ભાગ્ય ઉઘડશે, નવપંચમ રાજયોગ અપાવશે કુબેરનો ખજાનો! આકસ્મિક ધનલાભના પ્રબળ યોગ

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોચંદ્રગ્રહણ પૂરું, હવે આ 3 રાશિવાળાનું ભાગ્ય ઉઘડશે, નવપંચમ રાજયોગ અપાવશે કુબેરનો ખજાનો! આકસ્મિક ધનલાભના પ્રબળ યોગ

Navpancham Rajyog: ગણતરીના કલાકોમાં ગુરુ અને સૂર્યનો નવપંચમ યોગ બની રહ્યો છે જે કેટલીક રાશિઓ માટે ખજાના ખોલી શકે છે. કરિયર ક્ષેત્રે પણ બંપર લાભ થઈ શકે છે. કઈ રાશિઓ ભાગ્યશાળી રહેશે તે ખાસ જાણો. 
 

Updated:Mar 04, 2026, 11:47 AM IST

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય લગભગ એક મહિના બાદ પરિવર્તન કરે છે. આવામાં તેમની સ્થિતિમાં ફેરફાર તમામ રાશિઓ પર થતો હોય છે. હાલ સૂર્ય કુંભ રાશિમાં છે અને 15 માર્ચ સુધી આ રાશિમાં રહેશે. 5માર્ચના રોજ દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ સાથે સંયોગ બનાવશે જેના કારણે શુભ એવો નવપંચમ રાજયોગ બનશે. વૈદિક જ્યોતિષમાં સૂર્યને આત્મા, પિતા, આત્મવિશ્વાસ, સ્વાસ્થ્ય, સરકારી નોકરી, નેતૃત્વ, યશ વગેરેના કારક ગણવામાં આવે છે. જ્યારે ગુરુને જ્ઞાન, શિક્ષણ, ભાગ્ય, ધન, સંતાન, વિવાહ, વગેરેના કારક ગણવામાં આવે છે. આવામાં આ ગ્રહોનો સંયોગ કેટલાક જાતકોને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. 

બનશે નવપંચમ રાજયોગ

વૈદિક પંચાંગ મુજબ 5 માર્ચના રોજ રાતે 10.41 કલાકે ગુરુ અને સૂર્ય એકબીજાથી 120 ડિગ્રી પર હશે. જેનાથી નવપંચમ રાજયોગ બનશે. આ પ્રભાવશાળી રાજયોગ બનવાથી જાતકોને નોકરી ધંધામાં સારી એવી સફળતા મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ, સ્વાસ્થ્યના મોરચે સકારાત્મક અસર જોવા મળી શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓ પર શુભ અસર થઈ શકે છે. 

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે નવપંચમ રાજયોગ ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિના દશમ ભાવમાં ગુરુ અને સૂર્ય છઠ્ઠા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને નોકરીમાં લાભ મળી શકે છે. કામની પ્રશંસા થશે. નેતૃત્વ ક્ષમતા વધશે. જેનાથી કોઈ મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. આ ઉપરાંત નવી નોકરીના લાભ મળી શકે છે. વેપારમા લાભની તકો મળ શકે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ સારો એવો લાભ થઈ શકે છે.   

મિથુન રાશિ

આ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને ગુરુનો નવપંચમ રાજયોગ ખુબ લાભ અપાવી શકે છે. આ રાશિના જાતકોની ગોચર કુંડળીના લગ્ન ભાવમાં ગુરુ બૃહસ્પતિ અને નવમા ભાવમાં સૂર્ય બિરાજમાન છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળી શકે છે. નોકરી ધંધામાં અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભ થઈ શકે છે. ખુશીઓ વધશે. કરિયરમાં કોઈ પ્રોજેક્ટમાં સફળતા મળી શકે છે. પદોન્નતિ કે પગાર વધારો મળી શકે. વેપાર કરતા જાતકોને પણ લાભ થઈ શકે. તમારી રણનીતિ ફાયદો કરાવી શકે છે. કોઈ નવો વેપાર શરૂ કરવાથી લાભ થઈ શકે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થશે.   

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે ગુરુ અને સૂર્યનો આ શુભ સંયોગ લાભ કરાવી શકે છે. આ રાશિના બીજા ભાવમાં સૂર્ય અને છઠ્ઠા ભાવમાં ગુરુ બિરાજમાન છે. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે. ઉછીના પૈસા કે લોન મળી શકે છે. કરિયરમાં મહેનત રંગ લાવશે. આધ્યાત્મ તરફ ઝૂકી શકો છો. માન સન્માનમાં ઝડપથી વધારાની સાથે સુખ શાંતિ રહેશે. બિઝનેસમાં લાંબા સમયથી ચાલતી પરેશાનીઓનો અંત આવી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

