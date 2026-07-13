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સૂર્ય-ચંદ્રમા વચ્ચે 16 જુલાઈથી બનશે શુભ રાશિ પરિવર્તન યોગ, 3 જાતકો થશે માલામાલ

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 13, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:22 PM IST

સૂર્ય અને ચંદ્રમા વચ્ચે 16 જુલાઈએ રાશિ પરિવર્તન યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ યોગ બનવાથી કેટલાક જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. આવો આપણે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
 

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સૂર્ય અને ચંદ્રમા બંને 16 જુલાઈ 2026ના રાશિ પરિવર્તન કરશે. સૂર્ય જ્યાં મિથુન રાશિથી કર્કમાં પ્રવેશ કરશે તો ચંદ્રમા કર્ક રાશિમાંથી સિંહ રાશિમાં ગોચર કરશે. એટલે કે સૂર્ય દેવ ચંદ્રમાની રાશિ કર્કમાં હશે અને ચંદ્રમા સૂર્ય દેવની રાશિમાં. તેથી 16 જુલાઈએ રાશિ પરિવર્તન યોગ સૂર્ય-ચંદ્રમા વચ્ચે બનશે. આ યોગને કારણે કેટલીક રાશિઓને લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ.  

મેષ રાશિ2/5

મેષ રાશિ

તમારા માટે આ પરિવર્તન યોગ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. સૂર્ય, ચંદ્રમાની સ્થિતિને કારણે તમારો ચતુર્થ અને પંચમ ભાવ સક્રીય અવસ્થામાં હશે. તેથી શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં મએષ રાશિના જાતકોને કોઈ મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સામેલ થયા છો તો પરિણામ તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. આ રાશિના જાતકો પોતાનું કામ શરૂ કરીને પણ સફળતા મેળવી શકે છે. સૂર્ય અને ચંદ્રમાની સ્થિતિને કારણે તમારા ઘર-પરિવારમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવી શકે છે.   

કર્ક રાશિ3/5

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકોના લગ્ન ભાવમાં સૂર્ય દેવ ગોચર કરશે જ્યારે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી બીજા ભાવ એટલે કે ધન ભાવમાં પ્રવેશ કરશે. ગ્રહોની સ્થિતિ તમને આર્થિક લાભ અપાવી શકે છે. તમારા દ્વારા જે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે તેનું સારૂ પરિણામ મળી શકે છે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં તમને ગુરૂજનોનો સહયોગ મળશે કારણ કે ગુરૂ તમારા લગ્ન ભાવમાં બિરાજમાન છે. નાના ભાઈ-બહેનો સાથે સમય પસાર થશે. સ્વાસ્થ્યમાં પણ સારા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.  

તુલા રાશિ4/5

તુલા રાશિ

સૂર્ય-ચંદ્રમાની સ્થિતિને કારણે તમને પ્રોફેશનલ જીવનમાં નવી સિદ્ધિઓ મળી શકે છે. કેટલાક જાતકોને અચાનક પ્રમોશન મળી શકે છે તો કોઈના પગારમાં વધારો થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકો પર કામનું ભારણ ઓછું થશે. પરિવારજનો સાથે કોઈ ધાર્મિક સ્થળે ફરવા માટે આ રાશિના જાતકો જઈ શકે છે.

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(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ધાર્મિક આસ્થા અને લોક માન્યતાઓ પર આધારિત છે. તેના કોઈ વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણ નથી. ઝી24 કલાક આ વાતની સત્યતાનું પ્રમાણ આપતું નથી)

TAGS:
Surya Chandra rashi Parivartan yog

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