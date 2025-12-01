ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

સૂર્ય-શનિ સાથે મળી બનાવશે કેન્દ્ર દ્રષ્ટ્રિ યોગ, 5 રાશિના જીવનમાં આવશે અણધાર્યા પરિવર્તન, જાણો

Kendra Drishti Yog: જ્યોતિષ ગણતરી મુજબ, 17 ડિસેમ્બરે સૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી લગભગ 90 ડિગ્રી દૂર સ્થિત હશે. જ્યારે બે ગ્રહો વચ્ચે આવી ખાસ કોણીય સ્થિતિ રચાય છે, ત્યારે તેને કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ કહેવામાં આવે છે. 

Updated:Dec 01, 2025, 06:57 PM IST

Kendra Drishti Yog: સૂર્ય અને શનિ બંને ખૂબ પ્રભાવશાળી ગ્રહો છે. જ્યારે સૂર્ય સત્તા, આત્મવિશ્વાસ, ઉર્જા અને સન્માનનું પ્રતીક છે, ત્યારે શનિને ન્યાય, ક્રિયા, શિસ્ત અને પરિણામોનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે.  

તુલા રાશિ: શનિનું અનુકૂળ પાસું તુલા રાશિ માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. આ સમય દરમિયાન, અટકેલા નાણા પાછા મેળવવા શક્ય છે. નવી વ્યવસાયિક ભાગીદારી શક્ય બનશે. કોર્ટ કેસોમાં રાહત મળી શકે છે. જો પરિવારમાં સતત તણાવ ચાલી રહ્યો હોય, તો સુધારો જોવા મળશે.  

સિંહ રાશિ: સૂર્ય પોતે સિંહ રાશિનો અધિપતિ છે, તેથી આ યુતિ તેમના માટે ખૂબ અસરકારક રહેશે. માન અને સન્માન વધશે, સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો સફળ થશે. વ્યવસાયિકો પહેલા કરતાં વધુ નફો મેળવી શકે છે.

મેષ રાશિ: આ સૂર્ય-શનિ યુતિ મેષ રાશિની નેતૃત્વ ક્ષમતાઓને વધારશે અને તેમના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. કારકિર્દીની નવી તકો ખુલશે, અને તેમને કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી ટેકો મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે. નોકરીમાં પરિવર્તન અથવા પ્રમોશનની આશા રાખનારાઓ માટે આ સમય ખૂબ જ શુભ છે.  

કુંભ રાશિ: શનિ કુંભ રાશિનો સ્વામી છે, તેથી આ યોગ તેમના માટે અત્યંત શુભ પરિણામો લાવશે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. વ્યવસાયનો વિસ્તાર શક્ય છે. પરિવારમાં સુમેળ અને ખુશી રહેશે. કુંભ રાશિના લોકોએ આ સમયનો સંપૂર્ણ લાભ લેવો જોઈએ.

ધન રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે આ યોગ પ્રગતિના સંકેતો લાવે છે. કારકિર્દીમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળશે. વિદેશ સંબંધિત કાર્ય લાભ લાવશે. શિક્ષણ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. વિદ્યાર્થીઓ અને સંશોધનમાં રોકાયેલા લોકો માટે આ સમય અત્યંત અનુકૂળ છે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

